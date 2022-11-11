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Haberler Magazin Birce Akalay iç çamaşırıyla pencere önünde poz verdi! Sosyal medyaya damga vurdu! İbrahim Çelikkol’un yorumu çok konuşulmuştu...

Birce Akalay iç çamaşırıyla pencere önünde poz verdi! Sosyal medyaya damga vurdu! İbrahim Çelikkol’un yorumu çok konuşulmuştu...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü oyuncu Birce Akalay'ın geçen yaz adı İbrahim Çelikkol ile anılmıştı. Yaptığı bir açıklamada Çelikkol ile arkadaş olduklarının altını çizen Akalay, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Ünlü oyuncu, iç çamaşırı ile pencere önünde verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede Instagram'da hızla yayılan poz, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Birce Akalay'ın o paylaşımı...

11.11.2022 23:40 - Son Güncelleme: 11.11.2022 23:40
Birce Akalay iç çamaşırıyla pencere önünde poz verdi! Sosyal medyaya damga vurdu! İbrahim Çelikkol’un yorumu çok konuşulmuştu...

İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay, 2017 yılında ekranlara gelen 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde tanışmış, yakın dostluk kurmuşlardı.

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Birce Akalay iç çamaşırıyla pencere önünde poz verdi! Sosyal medyaya damga vurdu! İbrahim Çelikkol’un yorumu çok konuşulmuştu...

Daha sonra Kuş Uçuşu dizisinde de birlikte rol alan ikili, bu yaz birlikte Bodrum tatiline çıktı. Tatildeyken kameralara yansıyan ikili, kısa sürede aşk iddialarıyla gündem oldu.

Birce Akalay iç çamaşırıyla pencere önünde poz verdi! Sosyal medyaya damga vurdu! İbrahim Çelikkol’un yorumu çok konuşulmuştu...

Ancak Birce Akalay, verdiği bir röportajda İbrahim Çelikkol ile arkadaş olduklarını vurgulayarak aşk iddialarını yalanladı.

Birce Akalay iç çamaşırıyla pencere önünde poz verdi! Sosyal medyaya damga vurdu! İbrahim Çelikkol’un yorumu çok konuşulmuştu...

Akalay, şu ifadeleri kullandı: "İbrahim benim çok canım dostum arkadaşım. Eski eşi Mihre Mutlu da benim arkadaşım. Yani hani üzülüyorum böyle şeyler çıktığında. Bazen gülüyorum bazen üzülüyorum. Ne diyeceğimi de şaşırdım artık.

Birce Akalay iç çamaşırıyla pencere önünde poz verdi! Sosyal medyaya damga vurdu! İbrahim Çelikkol’un yorumu çok konuşulmuştu...

İnsanlar hani bir kadın bir erkek arkadaş olamazlar mı? Acaba bu niye bu kadar anormal bilmiyorum. Gülünecek bir şey tabii ki... Bir yandan da sinir bozucu artık gülüyorsun belli bir süre sonra"

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