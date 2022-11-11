Birce Akalay iç çamaşırıyla pencere önünde poz verdi! Sosyal medyaya damga vurdu! İbrahim Çelikkol’un yorumu çok konuşulmuştu...
Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü oyuncu Birce Akalay'ın geçen yaz adı İbrahim Çelikkol ile anılmıştı. Yaptığı bir açıklamada Çelikkol ile arkadaş olduklarının altını çizen Akalay, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Ünlü oyuncu, iç çamaşırı ile pencere önünde verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede Instagram'da hızla yayılan poz, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Birce Akalay'ın o paylaşımı...
11.11.2022 23:40 - Son Güncelleme: 11.11.2022 23:40
İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay, 2017 yılında ekranlara gelen 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde tanışmış, yakın dostluk kurmuşlardı.
Ancak Birce Akalay, verdiği bir röportajda İbrahim Çelikkol ile arkadaş olduklarını vurgulayarak aşk iddialarını yalanladı.