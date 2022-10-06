Birce Akalay İbrahim Çelikkol bombasını yine patlattı! Aşk ha var ha yok derken yeni fotoğraflar geldi! Birce ile İbrahim...
2017 yılında dizi setinde başlayan dostluklarını o günden bu yana hiç kopmadan devam ettiren Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, önce Bodrum'da birlikte tatil yaparken görüntülenmiş sonrasında kaz dağlarına gitmişti. Zaten sık sık yakıştılan ikili birlikte tatile gidinec sonrasında aşk iddialarının ardı arkası kesilmedi. Birbirlerine yakıştırılan çift sık sık dost olduklarını dile getiriyordu. Sonrasında İbrahim Çelikkol'un, Natali Yarcan'la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol son olarak yaptıkları paylaşımla gündeme geldi. İşte detaylar...
06.10.2022 15:43 - Son Güncelleme: 06.10.2022 15:43
İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, Siyah Beyaz Aşk dizisinde izleyici karşısına birlikte çıkmışlardı. O dönemde birbirine çok yakıştırılan çift, her zaman dostluklarıyla örnek oldu.
'Kuş Uçuşu' dizisinde 'Lale Kıran' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Birce Akalay, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çekiyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan 38 yaşındaki ünlü oyuncu Birce Akalay, birlikte tatile çıktığı Kuş Uçuşu dizisindeki partneri İbrahim Çelikkol ile paylaşımlarda bulunmuştu.