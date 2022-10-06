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Haberler Magazin Birce Akalay İbrahim Çelikkol bombasını yine patlattı! Aşk ha var ha yok derken yeni fotoğraflar geldi! Birce ile İbrahim...

Birce Akalay İbrahim Çelikkol bombasını yine patlattı! Aşk ha var ha yok derken yeni fotoğraflar geldi! Birce ile İbrahim...

2017 yılında dizi setinde başlayan dostluklarını o günden bu yana hiç kopmadan devam ettiren Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, önce Bodrum'da birlikte tatil yaparken görüntülenmiş sonrasında kaz dağlarına gitmişti. Zaten sık sık yakıştılan ikili birlikte tatile gidinec sonrasında aşk iddialarının ardı arkası kesilmedi. Birbirlerine yakıştırılan çift sık sık dost olduklarını dile getiriyordu. Sonrasında İbrahim Çelikkol'un, Natali Yarcan'la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol son olarak yaptıkları paylaşımla gündeme geldi. İşte detaylar...

06.10.2022 15:43 - Son Güncelleme: 06.10.2022 15:43
Birce Akalay İbrahim Çelikkol bombasını yine patlattı! Aşk ha var ha yok derken yeni fotoğraflar geldi! Birce ile İbrahim...

2017 yılında başrollerini üstlendikleri Siyah Beyaz Aşk setinde başlayan dostlukları o günden bu yana hiç kopmadan devam ettiren Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, son olarak dijital bir platformda yayınlanan bir dizide birlikte rol almıştı.

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Birce Akalay İbrahim Çelikkol bombasını yine patlattı! Aşk ha var ha yok derken yeni fotoğraflar geldi! Birce ile İbrahim...

İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, Siyah Beyaz Aşk dizisinde izleyici karşısına birlikte çıkmışlardı. O dönemde birbirine çok yakıştırılan çift, her zaman dostluklarıyla örnek oldu.

Birce Akalay İbrahim Çelikkol bombasını yine patlattı! Aşk ha var ha yok derken yeni fotoğraflar geldi! Birce ile İbrahim...

Siyah Beyaz Aşk dizisiyle dostlukları başlayan Çelikkol ile Akalay dizi bittikten sonra farklı yapımlarda yer aldılar. İzleyici yıllar sonra ikiliyi tekrar bir arada gördü ve birbirlerine çok yakıştırılan partnerler performanslarıyla tam not aldı.

Birce Akalay İbrahim Çelikkol bombasını yine patlattı! Aşk ha var ha yok derken yeni fotoğraflar geldi! Birce ile İbrahim...

'Kuş Uçuşu' dizisinde 'Lale Kıran' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Birce Akalay, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çekiyor.

Birce Akalay İbrahim Çelikkol bombasını yine patlattı! Aşk ha var ha yok derken yeni fotoğraflar geldi! Birce ile İbrahim...

Sosyal medyayı aktif kullanan 38 yaşındaki ünlü oyuncu Birce Akalay, birlikte tatile çıktığı Kuş Uçuşu dizisindeki partneri İbrahim Çelikkol ile paylaşımlarda bulunmuştu.

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