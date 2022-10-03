Birce Akalay en doğal haliyle kendisini parka attı 'bu sefer almasam olur mu?' İbrahim Çelikkol'la aşk dedikoduları sonrasında...
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Birce Akalay. Rol aldığı iki dijital yapımda sergilediği oyunculukla göz dolduran Birce Akalay hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde kendisine epey yer buluyor. Son olarak İbrahim Çelikkol'la adı aşk dedikodularına karışan Birce Akalay önceki gün, güzel havayı fırsat bilip kendisini Bebek Parkı'na attı. En doğal haliyle bile göz kamaştıran Birce Akalay'ın gazetecilerden de bir ricası vardı.
03.10.2022 12:19 - Son Güncelleme: 03.10.2022 12:19
Daha önce rol aldığı dijital projelerin devamı için kamera karşısına geçeceğini söyleyen Birce Akalay, önceki gün Bebek Parkı'nda görüntülendi.
Kısa bir süre önce 'Kuş Uçuşu' adlı internet dizisince izleyici karşısına çıkan Birce Akalay, geçtiğimiz haftalarda Levent'teki menajerlik şirketinden çıkarken görüntülenmişti.