Birce Akalay en cesur haliyle denizden paylaştı! Tüm gözler İbrahim Çelikkol’a çevrildi! Sosyal medya ikiye bölündü
Birce Akalay en cesur haliyle denizden paylaştı! 2017 yılında dizi setinde başlayan dostluklarını o günden bu yana hiç kopmadan devam ettiren Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, geçen günlerde Bodrum'da birlikte tatil yaparken görüntülenmişti. Tatil için Cennet Koyu'nu tercih eden ikiliden Birce Akalay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Çelikkol ile dostluğuna verdiği önemi çoğu paylaşımında dile getiren Akalay, denizde yüzerken verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. En cesur haliyle poz veren ünlü oyuncu, paylaşımının altına İbrahim Çelikkol ile yazdığı satırlarla dikkat çekti. Güzelliğiyle sevenlerinden tam not alan Akalay'ın paylaşımına düştüğü not ise sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Birce Akalay'ın o paylaşımı...
11.07.2022 18:23 - Son Güncelleme: 11.07.2022 18:23
2017 yılında başrollerini üstlendikleri Siyah Beyaz Aşk setinde başlayan dostlukları o günden bu yana hiç kopmadan devam ettiren Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, son olarak dijital bir platformda yayınlanan bir dizide birlikte rol almıştı.
Yıllar önce başlayan dostluklarını hiç kopmadan devam ettiren Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, geçen günlerde de Bodrum'da birlikte tatil yaparken görüntülenmişti.
Tatil için Cennet Koyu'nu tercih eden ikiliden Birce Akalay, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
En cesur haliyle takipçilerinin karşısına çıkan Birce Akalay, doğal güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı.