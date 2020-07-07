Birce Akalay bikinili yakalanınca... Birce Akalay ve sevgilisi Fasih Saylan'ın Bodrum kaçamağı!
Babil dizisi ile son olarak ekranlarda gördüğümüz başarılı oyuncu Birce Akalay, sevgilisi Fasih Saylan ile soluğu Bodrum'da aldı. Normalleşme süreci ile birlikte tatile başlayan ünlü çift, kameralara yakalandı. Serinlemek için denize giren 36 yaşındaki Birce Akalay, sevgilisinin uyarısı ile bir süre denizde bekledi. Kameralara bikinili görüntü vermemek için kız arkadaşından havlu isteyen Birce Akalay, ne kadar çaba sarf etse de başarılı olamadı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Birce Akalay, bikinili görüntülenince, 'Yine yakaladınız' şeklinde tepki verdi.
07.07.2020 11:38
- Son Güncelleme: 07.07.2020 11:53
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