Birce Akalay bikinili yakalanınca... Birce Akalay ve sevgilisi Fasih Saylan'ın Bodrum kaçamağı...

Birce Akalay, sevgilisi Fasih Saylan ve arkadaşları ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Bitez'de denize giren çift, kameralara yakalandı. Bikinili görüntü vermemek için bir süre denizde bekleyen Birce Akalay, tüm çabalarına rağmen kendini gizleyemedi.