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Birce Akalay bikinili yakalanınca... Birce Akalay ve sevgilisi Fasih Saylan'ın Bodrum kaçamağı!

Babil dizisi ile son olarak ekranlarda gördüğümüz başarılı oyuncu Birce Akalay, sevgilisi Fasih Saylan ile soluğu Bodrum'da aldı. Normalleşme süreci ile birlikte tatile başlayan ünlü çift, kameralara yakalandı. Serinlemek için denize giren 36 yaşındaki Birce Akalay, sevgilisinin uyarısı ile bir süre denizde bekledi. Kameralara bikinili görüntü vermemek için kız arkadaşından havlu isteyen Birce Akalay, ne kadar çaba sarf etse de başarılı olamadı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Birce Akalay, bikinili görüntülenince, 'Yine yakaladınız' şeklinde tepki verdi.

07.07.2020 11:38 - Son Güncelleme: 07.07.2020 11:53
Birce Akalay bikinili yakalanınca... Birce Akalay ve sevgilisi Fasih Saylan'ın Bodrum kaçamağı...

Birce Akalay, sevgilisi Fasih Saylan ve arkadaşları ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Bitez'de denize giren çift, kameralara yakalandı. Bikinili görüntü vermemek için bir süre denizde bekleyen Birce Akalay, tüm çabalarına rağmen kendini gizleyemedi.

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Birce Akalay bikinili yakalanınca... Birce Akalay ve sevgilisi Fasih Saylan'ın Bodrum kaçamağı...

Bitez'deki Doria Beach'te görüntülenen Birce Akalay-Fasih Saylan çiftine, arkadaşları da eşlik etti. Akşam saati serinlemek için suya giren oyuncuyu, sevgilisi Saylan uyardı.

Birce Akalay bikinili yakalanınca... Birce Akalay ve sevgilisi Fasih Saylan'ın Bodrum kaçamağı...

Gazetecilerin çekim yaptığını söyleyince bir süre denizde bekleyen Akalay, kadın arkadaşından havlu istedi.
Havluya sarılan Akalay, çekim yapan habercilere önce el salladı ardından muhabirlere parmak sallayarak, "Yine yakaladınız" dedi.

Birce Akalay bikinili yakalanınca... Birce Akalay ve sevgilisi Fasih Saylan'ın Bodrum kaçamağı...

Birce Akalay'ın Bodrum tatili, objektiflere böyle yansıdı.

Birce Akalay bikinili yakalanınca... Birce Akalay ve sevgilisi Fasih Saylan'ın Bodrum kaçamağı...
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