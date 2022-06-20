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Haberler Magazin Birce Akalay bikini sezonunu açtı iskelede arz-ı endam etti! Kuş Uçuşu'nun Lale'sine bakın ortalığı kasıp kavurdu

Birce Akalay bikini sezonunu açtı iskelede arz-ı endam etti! Kuş Uçuşu'nun Lale'sine bakın ortalığı kasıp kavurdu

Birce Akalay bikini sezonunu açtı iskelede arz-ı endam etti! Kuş Uçuşu'nun Lale'si ortalığı kasıp kavurdu. Kuş Uçuşu dizisinde Lale Kıran karakterine hayat veren Birce Akalay da 2022 tatil sezonunu açtı. Rotayı pek çok ünlü isim gibi Bodrum'a çeviren Akalay, siyah bikinisi ile gündeme bomba gibi düştü.

20.06.2022 12:27 - Son Güncelleme: 20.06.2022 12:27
Birce Akalay bikini sezonunu açtı iskelede arz-ı endam etti! Kuş Uçuşu’nun Lale’sine bakın ortalığı kasıp kavurdu

Birce Akalay bikini sezonunu açtı iskelede arz-ı endam etti! Kuş Uçuşu'nun Lale'sine bakın, ortalığı kasıp kavurdu.

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Birce Akalay bikini sezonunu açtı iskelede arz-ı endam etti! Kuş Uçuşu’nun Lale’sine bakın ortalığı kasıp kavurdu

Önceki gün soluğu Bodrum'da alan Birce Akalay, Bitez'de objektiflere yansıdı.

Birce Akalay bikini sezonunu açtı iskelede arz-ı endam etti! Kuş Uçuşu’nun Lale’sine bakın ortalığı kasıp kavurdu

ROTA BODRUM

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Birce Akalay bikini sezonunu açtı iskelede arz-ı endam etti! Kuş Uçuşu’nun Lale’sine bakın ortalığı kasıp kavurdu

38 yaşındaki Akalay, iskelede arkadaşlarıyla birlikte koyu bir sohbete daldı.

Birce Akalay bikini sezonunu açtı iskelede arz-ı endam etti! Kuş Uçuşu’nun Lale’sine bakın ortalığı kasıp kavurdu

Kısa bir süre sonra sıcak havadan bunalan Birce Akalay, iskelenin merdivenlerine doğru yürüdü.

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