Birce Akalay bikini sezonunu açtı iskelede arz-ı endam etti! Kuş Uçuşu'nun Lale'sine bakın ortalığı kasıp kavurdu
Birce Akalay bikini sezonunu açtı iskelede arz-ı endam etti! Kuş Uçuşu'nun Lale'si ortalığı kasıp kavurdu. Kuş Uçuşu dizisinde Lale Kıran karakterine hayat veren Birce Akalay da 2022 tatil sezonunu açtı. Rotayı pek çok ünlü isim gibi Bodrum'a çeviren Akalay, siyah bikinisi ile gündeme bomba gibi düştü.
20.06.2022 12:27 - Son Güncelleme: 20.06.2022 12:27
Birce Akalay bikini sezonunu açtı iskelede arz-ı endam etti! Kuş Uçuşu'nun Lale'sine bakın, ortalığı kasıp kavurdu.