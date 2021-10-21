Birce Akalay bambaşka bir sektöre atıldı! Oyunculuğu askıya alan Birce Akalay’ın yeni işi bakın ne oldu

Birce Akalay, yeni bir işe başladı. "Birce Fine Jewellery"nin tasarım yolculuğuna "Vanilla Sky" ve "Harem" adında 2 farklı koleksiyon ile başladığını, her biri birer sanat eseri gibi kalıcı olma çabasıyla üretilen koleksiyonun, 2 farklı atölyede ve mesleklerini babadan oğula taşıyan, el işçiliğinde ustalaşmış kadim mücevher ustalarının ellerinde hayat bulduğunu ifade eden başarılı oyuncuyu dostları bu özel günde yalnız bırakmadılar.