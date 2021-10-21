Birce Akalay bambaşka bir sektöre atıldı! Oyunculuğu askıya alan Birce Akalay'ın yeni işi bakın ne oldu
Birce Akalay bambaşka bir sektöre atıldı! Oyunculuğu askıya alan ünlü isim Birce Akalay yeni işiyle gündeme bomba gibi düştü. Son olarak geçtiğimiz haftalarda böbreğinden taş düşürdüğü için hastaneye kaldırılmasıyla adından söz ettiren 37 yaşındaki Birce Akalay'ın yeni işi bakın ne oldu...
Birce Akalay, yeni bir işe başladı. "Birce Fine Jewellery"nin tasarım yolculuğuna "Vanilla Sky" ve "Harem" adında 2 farklı koleksiyon ile başladığını, her biri birer sanat eseri gibi kalıcı olma çabasıyla üretilen koleksiyonun, 2 farklı atölyede ve mesleklerini babadan oğula taşıyan, el işçiliğinde ustalaşmış kadim mücevher ustalarının ellerinde hayat bulduğunu ifade eden başarılı oyuncuyu dostları bu özel günde yalnız bırakmadılar.
Davete katılanlar arasında; Mehmet Turgut & Ada Sanlıman, Didem Bağrıaçık, Füsun Kuran, İrem Sak, Dilara Karabay, Şah Yaycı, Pınar Timer, Hülya Eltemur, Mert Aslan, Ahmet Gencehan Güneş, Semiha Artuc, Daphne Behar, Mihre Çelikkol, Huri Murphy, Sema Demiral, Zeynep Esenil, Meltem Kazaz, Ayşe Barım, Arzu Kaprol, Huri Murphy, Dilşah Mersin, Mihre Çelikkol da vardı.