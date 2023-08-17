Bircan Bali programdan ayrıldı Seren Serengil boş durmadı "Yıldız olan benim benden sonrası tufan" Arto ve Bircan'la kanlı bıçaklı olmuştu

8 yıldır sunduğu magazin programından ayrıldığını duyuran Bircan Bali'nin yaptığı paylaşım sonrası Seren Serengil boş durmadı öyle bir paylaşım yaptı ki bir anda ortalık karıştı... Bircan Bali artık magazin programında yer almayacağını, Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Bali'nin paylaşımından kısa bir süre sonra eski program partneri, şimdilerde kanlı bıçaklı olduğu Seren Serengil'den imalı bir paylaşım geldi. Anlaşılan o ki, o meşhur kavga sonrasında ortalık yeniden karışacak.