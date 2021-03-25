Bircan Bali kendini baştan yaratmış yok böyle estetik! Söylemezsem Olmaz'ın olaylı sunucusu Bircan Bali estetiksiz...

"Üniversitede karameldi saçlarım..

şeker kokmayı o zaman da seviyordum..

Gözlerimin üzerini boyuyodum yine sadece..

Mavi kolyem hala duruyo..

Ellerim hala minicik..tenim hep esmer

Yine işaret parmağıma takarım böyle yüzükleri biliyosun..

Böyle kolsuz elbiseler hala yakışmaz ama giyerim..

Anlıycağın çok az şey değişiyor ..

Ya da çok şey....#2009"