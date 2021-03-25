Bircan Bali kendini baştan yaratmış yok böyle estetik! Söylemezsem Olmaz'ın olaylı sunucusu Bircan Bali estetiksiz...
'Söylemezsem Olmaz' programında yorumculuk yapan ve sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Bircan Bali, son paylaşımı ile ağızları açık bıraktı. Ünlülerin estetikli ve estetik farkları sosyal medyada gündem yaratmaya devam ediyor. Onlardan biri de Bircan Bali oldu. Söylemezsem Olmaz'ın olaylı sunucusu yıllar öncesine ait bir fotoğrafını paylaşmasıyla olanlar oldu. ali'nin estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı. Bali'ye takipçilerinden yorum yağdı.
"Üniversitede karameldi saçlarım..
şeker kokmayı o zaman da seviyordum..
Gözlerimin üzerini boyuyodum yine sadece..
Mavi kolyem hala duruyo..
Ellerim hala minicik..tenim hep esmer
Yine işaret parmağıma takarım böyle yüzükleri biliyosun..
Böyle kolsuz elbiseler hala yakışmaz ama giyerim..
Anlıycağın çok az şey değişiyor ..
Ya da çok şey....#2009"