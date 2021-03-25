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Bircan Bali kendini baştan yaratmış yok böyle estetik! Söylemezsem Olmaz'ın olaylı sunucusu Bircan Bali estetiksiz...

'Söylemezsem Olmaz' programında yorumculuk yapan ve sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Bircan Bali, son paylaşımı ile ağızları açık bıraktı. Ünlülerin estetikli ve estetik farkları sosyal medyada gündem yaratmaya devam ediyor. Onlardan biri de Bircan Bali oldu. Söylemezsem Olmaz'ın olaylı sunucusu yıllar öncesine ait bir fotoğrafını paylaşmasıyla olanlar oldu. ali'nin estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı. Bali'ye takipçilerinden yorum yağdı.

25.03.2021 10:44 - Son Güncelleme: 25.03.2021 10:44
Bircan Bali kendini baştan yaratmış yok böyle estetik! Söylemezsem Olmaz'ın olaylı sunucusu Bircan Bali estetiksiz...

Magazin dünyasının en merak edilen konusu ünlülerin zaman içerisinde geçirdiği değişiklikler... Pek çok ünlü geçmişten günümüze büyük değişimler yaşıyor, çoğu estetiğe başvuruyor. O isimlerden biri de "Söylemezsem Olmaz" programının sunucusu Bircan Bali.

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Bircan Bali kendini baştan yaratmış yok böyle estetik! Söylemezsem Olmaz'ın olaylı sunucusu Bircan Bali estetiksiz...

Ünlü sunucu Bircan Bali, Instagram hesabından yıllar öncesine ait bir fotoğrafını paylaşınca sosyal medya çalkalandı.

Bircan Bali kendini baştan yaratmış yok böyle estetik! Söylemezsem Olmaz'ın olaylı sunucusu Bircan Bali estetiksiz...

2009 yılından çekilen bu fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Bircan Bali, fotoğrafına şu sözleri not düştü;

Bircan Bali kendini baştan yaratmış yok böyle estetik! Söylemezsem Olmaz'ın olaylı sunucusu Bircan Bali estetiksiz...

"Üniversitede karameldi saçlarım..
şeker kokmayı o zaman da seviyordum..
Gözlerimin üzerini boyuyodum yine sadece..
Mavi kolyem hala duruyo..
Ellerim hala minicik..tenim hep esmer
Yine işaret parmağıma takarım böyle yüzükleri biliyosun..
Böyle kolsuz elbiseler hala yakışmaz ama giyerim..
Anlıycağın çok az şey değişiyor ..
Ya da çok şey....#2009"

Bircan Bali kendini baştan yaratmış yok böyle estetik! Söylemezsem Olmaz'ın olaylı sunucusu Bircan Bali estetiksiz...

Bali'nin bu paylaşımı sonrası ünlü sunucunun estetiksiz halleri merak konusu oldu.