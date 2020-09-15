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Biran Damla Yılmaz'ın annesini görenler şaştı kaldı! Hangisi anne hangisi kız... İlker Kaleli'nin sevgilisi...

ATV'de ekranlara gelen Kırgın Çiçekler dizinde canlandırdığı Eylül karakteri ile büyük bir üne kavuşan güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz şimdilerde İlker Kaleli ile yaşadığı aşkla gündemde. 23 yaşındaki güzel oyuncu sosyal medyada da oldukça aktif. Annesiyle birlikte sık sık paylaşım yapan genç oyuncunun annesini görenler şaştı kaldı, hangisi anne hangisi kız bilemedi. İşte başta Biran Damla Yılmaz olmak üzere ünlülerin anneleri.

15.09.2020 15:01 - Son Güncelleme: 15.09.2020 15:01
Biran Damla Yılmaz'ın annesini görenler şaştı kaldı! Hangisi anne hangisi kız... İlker Kaleli'nin sevgilisi...

İşte başta Biran Damla Yılmaz'ın annesi Ayşe Birsen Şen Yılmaz olmak üzere ünlülerin aileleri...

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Biran Damla Yılmaz'ın annesini görenler şaştı kaldı! Hangisi anne hangisi kız... İlker Kaleli'nin sevgilisi...

HİLAL ALTINBİLEK ANNESİ

Biran Damla Yılmaz'ın annesini görenler şaştı kaldı! Hangisi anne hangisi kız... İlker Kaleli'nin sevgilisi...
Biran Damla Yılmaz'ın annesini görenler şaştı kaldı! Hangisi anne hangisi kız... İlker Kaleli'nin sevgilisi...

HİLAL ALTINBİLEK VE BABASI

Biran Damla Yılmaz'ın annesini görenler şaştı kaldı! Hangisi anne hangisi kız... İlker Kaleli'nin sevgilisi...

SİNEM KOBAL VE ANNESİ

Nuray Kobal ve Sinem Kobal

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