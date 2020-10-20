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Biran Damla Yılmaz'ın annesini görenler şaştı kaldı! Hangisi anne hangisi kız... İlker Kaleli'den ayrılan Biran Damla...

ATV'de ekranlara gelen Kırgın Çiçekler dizinde canlandırdığı Eylül karakteri ile büyük bir üne kavuşan güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz şu sıralara İlker Kaleli ile yaşadığı aşk ve hemen ardından gelen ayrılığıyla gündemde. 23 yaşındaki güzel oyuncu sosyal medyada da oldukça aktif. Annesiyle birlikte sık sık paylaşım yapan genç oyuncunun annesini görenler şaştı kaldı, hangisi anne hangisi kız bilemedi. İşte başta Biran Damla Yılmaz olmak üzere ünlülerin anneleri.

20.10.2020 12:26 - Son Güncelleme: 20.10.2020 12:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





