Biran Damla Yılmaz kırmızı bikinisiyle şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı yeni yaşını bakın nasıl kutladı

Kırmızı bikinisiyle objektif karşısına geçen Yılmaz, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Hem çok yorucu hem çok fazla dersler aldığım bir yıl oldu. Büyüdüm be! Valla kendimi biraz da olsun büyümüş hissediyorum. Yaşadığım her şey için (bunu diyeceğim aklıma gelmezdi ama) gerçekten çok teşekkür ederim"