Biran Damla Yılmaz kırmızı bikinisiyle şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı yeni yaşını bakın nasıl kutladı
Biran Damla Yılmaz kırmızı bikinisiyle şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı… Atv'nin sevilen dizisi Kırgın Çiçekler ile adını duyuran ve büyük bir şöhrete kavuşan Biran Damla Yılmaz, sosyal medya hesabında doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Bodrum'da tatil yapan güzel oyuncu, yeni yaşını kırmızı bikinisiyle kutladı. İddialı pozunu takipçilerinin beğenisine sunan oyuncunun paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. İşte Biran Damla Yılmaz'ın doğum günü paylaşımı…
Kırmızı bikinisiyle objektif karşısına geçen Yılmaz, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Hem çok yorucu hem çok fazla dersler aldığım bir yıl oldu. Büyüdüm be! Valla kendimi biraz da olsun büyümüş hissediyorum. Yaşadığım her şey için (bunu diyeceğim aklıma gelmezdi ama) gerçekten çok teşekkür ederim"