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Biran Damla Yılmaz kırmızı bikinisiyle şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı yeni yaşını bakın nasıl kutladı

Biran Damla Yılmaz kırmızı bikinisiyle şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı… Atv'nin sevilen dizisi Kırgın Çiçekler ile adını duyuran ve büyük bir şöhrete kavuşan Biran Damla Yılmaz, sosyal medya hesabında doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Bodrum'da tatil yapan güzel oyuncu, yeni yaşını kırmızı bikinisiyle kutladı. İddialı pozunu takipçilerinin beğenisine sunan oyuncunun paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. İşte Biran Damla Yılmaz'ın doğum günü paylaşımı…

29.06.2021 18:51 - Son Güncelleme: 29.06.2021 18:51
Biran Damla Yılmaz kırmızı bikinisiyle şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı yeni yaşını bakın nasıl kutladı

Bir dönem İlker Kaleli ile kısa süreli bir ilişki yaşayan oyuncu Biran Damla Yılmaz, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

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Biran Damla Yılmaz kırmızı bikinisiyle şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı yeni yaşını bakın nasıl kutladı

Şimdilerde Bodrum'da tatil yapan oyuncu, son olarak doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi. Yılmaz, sosyal medya hesabında doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Biran Damla Yılmaz kırmızı bikinisiyle şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı yeni yaşını bakın nasıl kutladı

Kırmızı bikinisiyle objektif karşısına geçen Yılmaz, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Hem çok yorucu hem çok fazla dersler aldığım bir yıl oldu. Büyüdüm be! Valla kendimi biraz da olsun büyümüş hissediyorum. Yaşadığım her şey için (bunu diyeceğim aklıma gelmezdi ama) gerçekten çok teşekkür ederim"

Biran Damla Yılmaz kırmızı bikinisiyle şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı yeni yaşını bakın nasıl kutladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi göstererek Biran Damla Yılmaz'ın yeni yaşını kutladı.

Biran Damla Yılmaz kırmızı bikinisiyle şov yaptı! Sosyal medya yıkıldı yeni yaşını bakın nasıl kutladı

Öte yandan ünlü oyuncunun düzgün fiziği dikkat çekti. Takipçileri, Biran Damla Yılmaz'ın düzgün fiziğine ve güzelliğine övgü yağdırdı.