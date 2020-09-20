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Biran Damla Yılmaz ile İlker Kaleli aşkı çabuk bitti! 'Çok mutluyum' diyen Biran Damla Yılmaz'ın ayrılık nedeni...
Biran Damla Yılmaz ile İlker Kaleli aşkı çabuk bitti! 'Çok mutluyum' diyen Biran Damla Yılmaz'ın ayrılık nedeni...
İlker Kaleli ile aşk yaşayan Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz günlerde ilişkisi hakkında, "Arkadaşlar özel hayat konuşmuyorum ama çok mutluyum" demişti. Sürpriz ikilinin aşkı kısa sürdü. Kendisi gibi oyuncu olan 36 yaşındaki İlker Kaleli'den ayrıldığını açıklayan 23 yaşındaki Biran Damla Yılmaz bakın neler söyledi...
20.09.2020 11:59
- Son Güncelleme: 20.09.2020 12:12
Burçin Terzioğlu'yla ilişkisi 1.5 yıl önce sona eren İlker Kaleli, oyuncu Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Emirgan'daki evinden çıkarken görüntülenen Kaleli, ilişkisi hakkında, "Yaklaşık 1 aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var." demişti.
Ünlü oyuncunun ardından sevgilisi Yılmaz hastane çıkışı görüntülenmiş ve İlker Kaleli ile ilgili sorulara, "Arkadaşlar özel hayat konuşmuyorum ama çok mutluyum" cevabını vermişti.
AYNI YERDEN BAKAMADILAR
Taze aşıkların aşkı kısa sürdü. Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli ayrıldı. Ayrılık haberini Biran Damla Yılmaz duyurdu. tv100'ün haberine göre ünlü isim "Aynı yerden bakamadık olmadı" açıklamasında bulundu.
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