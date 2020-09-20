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Biran Damla Yılmaz ile İlker Kaleli aşkı çabuk bitti! 'Çok mutluyum' diyen Biran Damla Yılmaz'ın ayrılık nedeni...

İlker Kaleli ile aşk yaşayan Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz günlerde ilişkisi hakkında, "Arkadaşlar özel hayat konuşmuyorum ama çok mutluyum" demişti. Sürpriz ikilinin aşkı kısa sürdü. Kendisi gibi oyuncu olan 36 yaşındaki İlker Kaleli'den ayrıldığını açıklayan 23 yaşındaki Biran Damla Yılmaz bakın neler söyledi...

20.09.2020 11:59 - Son Güncelleme: 20.09.2020 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





