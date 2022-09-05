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Haberler Magazin Biran Damla Yılmaz en cesur haliyle yakın çekim paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı! Dudak dudağa yayınlayan Biran...

Biran Damla Yılmaz en cesur haliyle yakın çekim paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı! Dudak dudağa yayınlayan Biran...

Biran Damla Yılmaz en cesur haliyle yakın çekim paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, Instagram hesabında yayınladığı son görüntülerle tüm dikkatleri üzerine çekti. İddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Yılmaz, bu kez cesaretini konuşturarak en cesur halini yayınladı. Sevimli dostuyla dudak dudağa çektiği pozları yayınlayan oyuncu, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Biran Damla Yılmaz'ın o paylaşımı...

05.09.2022 23:41 - Son Güncelleme: 05.09.2022 23:41
Biran Damla Yılmaz en cesur haliyle yakın çekim paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı! Dudak dudağa yayınlayan Biran...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Biran Damla Yılmaz, Instagram paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.

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Biran Damla Yılmaz en cesur haliyle yakın çekim paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı! Dudak dudağa yayınlayan Biran...

Özellikle tatil pozlarıyla çok konuşulan Yılmaz, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Biran Damla Yılmaz en cesur haliyle yakın çekim paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı! Dudak dudağa yayınlayan Biran...

Yılmaz, bu kez cesaretini konuşturarak en doğal halini Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Biran Damla Yılmaz en cesur haliyle yakın çekim paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı! Dudak dudağa yayınlayan Biran...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlandı.

Biran Damla Yılmaz en cesur haliyle yakın çekim paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı! Dudak dudağa yayınlayan Biran...

Sevimli dostuyla dudak dudağa çektiği pozları yayınlayan oyuncu, hayvan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

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