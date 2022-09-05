Biran Damla Yılmaz en cesur haliyle yakın çekim paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı! Dudak dudağa yayınlayan Biran...
Biran Damla Yılmaz en cesur haliyle yakın çekim paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, Instagram hesabında yayınladığı son görüntülerle tüm dikkatleri üzerine çekti. İddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Yılmaz, bu kez cesaretini konuşturarak en cesur halini yayınladı. Sevimli dostuyla dudak dudağa çektiği pozları yayınlayan oyuncu, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Biran Damla Yılmaz'ın o paylaşımı...
05.09.2022 23:41 - Son Güncelleme: 05.09.2022 23:41
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Biran Damla Yılmaz, Instagram paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.