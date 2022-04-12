Biran Damla Yılmaz bornozlu pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! Melisa Doğu’ya poz veren Biran’a yorum üstüne yorum yağdı
Biran Damla Yılmaz bornozlu pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve oyunculuğu kadar paylaşımlarıyla da çok konuşulan Yılmaz, Instagram hesabında yayınladığı dikkat çeken pozlarına yenilerini ekledi. Meslektaşı Melisa Doğu'nun objektifine poz veren Yılmaz, bornozuyla kamera karşına geçti ve çektirdiği iddialı fotoğraflarını Instagram'da yayınladı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşıma, yorum yağdı. İşte Biran Damla Yılmaz'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
12.04.2022 18:07 - Son Güncelleme: 12.04.2022 18:07
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Biran Damla Yılmaz, son olarak Çağrı Telkıvıran ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Aslı Bekiroğlu'ndan ayrılan Çağrı Telkıvıran, ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü.
Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran'ın yaklaşık bir buçuk ay süren birlikteliklerinin ardından yollarını ayırdığı ortaya çıktı.
Biran Damla Yılmaz, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Yılmaz, Instagram hesabında yayınladığı dikkat çeken pozlarına yenilerini ekledi.