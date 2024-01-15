Bir zamanların yakışıklı jönüydü! Yalçın Dümer yeni yaşını "Bir yaş daha gençleştim" diyerek kutladı son halini görenler inanamadı

Bir dönemin jönlerinden biriydi Yalçın Dümer... Hülya Avşar, Aydan Şener, Müjde Ar gibi isimlerle karşılıklı oynamış, geçtiğimiz günlerde de yaptığı Hülya Avşar itirafıyla çok konuşulmuştu. Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşayan Yalçın Dümer, yeni yaşını yaptığı paylaşımla kutladı. "Bir yaş daha gençleştim" diyen Dümer'e, kutlama mesajları yağarken, Dümer'in son hali görenleri şaşırttı.