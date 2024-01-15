SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Bir zamanların yakışıklı jönüydü! Yalçın Dümer yeni yaşını "Bir yaş daha gençleştim" diyerek kutladı son halini görenler inanamadı

Bir dönemin jönlerinden biriydi Yalçın Dümer... Hülya Avşar, Aydan Şener, Müjde Ar gibi isimlerle karşılıklı oynamış, geçtiğimiz günlerde de yaptığı Hülya Avşar itirafıyla çok konuşulmuştu. Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşayan Yalçın Dümer, yeni yaşını yaptığı paylaşımla kutladı. "Bir yaş daha gençleştim" diyen Dümer'e, kutlama mesajları yağarken, Dümer'in son hali görenleri şaşırttı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 13:58 Güncelleme 15 Ocak 2024, 14:12
Bir zamanların yakışıklı jönüydü! Yalçın Dümer yeni yaşını Bir yaş daha gençleştim diyerek kutladı son halini görenler inanamadı 1

Yakışıklılığıyla bir dönem genç kızların hayran olduğu Yalçın Dümer şimdilerde gözlerden epey uzak.

Bir zamanların yakışıklı jönüydü! Yalçın Dümer yeni yaşını Bir yaş daha gençleştim diyerek kutladı son halini görenler inanamadı 2

Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Dümer, son olarak yeni yaşını kutladı.

Bir zamanların yakışıklı jönüydü! Yalçın Dümer yeni yaşını Bir yaş daha gençleştim diyerek kutladı son halini görenler inanamadı 3

59 yaşına giren Yalçın Dümer, doğum gününü kutladı.

SON DAKİKA