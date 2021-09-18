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Haberler Magazin Bir zamanların ‘Küçük Ceylan’ı şimdilerin ‘Sarışın Ceylo’su! Türkücü Ceylan yine imaj değiştirdi sosyal medyayı yaktı kavurdu

Bir zamanların ‘Küçük Ceylan’ı şimdilerin ‘Sarışın Ceylo’su! Türkücü Ceylan yine imaj değiştirdi sosyal medyayı yaktı kavurdu

Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şimdilerin 'Sarışın Ceylo'su! Hayatlarımıza 'Küçük Ceylan' olarak giren Ceylan Avcı, sık sık değiştirdiği imajı ve geçirdiği estetik operasyonlarıyla son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Düzenli olarak imaj tazeleyen Ceylan, bu kez saç modelini ve rengini değiştirdi. Saçlarını kakül kestiren ve sarıya boyatan ünlü türkücü, yeni imajını 'Yeni bir Ceylo' notuyla paylaştı. Ceylan'ın sık sık imaj değiştirmesi bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken türkücünün son hali hayranları tarafından beğenildi. İşte Ceylan'ın son hali...

18.09.2021 20:58 - Son Güncelleme: 18.09.2021 20:58
Bir zamanların ‘Küçük Ceylan’ı şimdilerin ‘Sarışın Ceylo’su! Türkücü Ceylan yine imaj değiştirdi sosyal medyayı yaktı kavurdu

Hayatlarımıza 'Küçük Ceylan' olarak giren Ceylan Avcı, son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla magazin gündeminden düşmüyor.

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Bir zamanların ‘Küçük Ceylan’ı şimdilerin ‘Sarışın Ceylo’su! Türkücü Ceylan yine imaj değiştirdi sosyal medyayı yaktı kavurdu

Düzenli olarak imaj tazeleyen Ceylan, bu kez de saç modelini ve rengini değiştirerek gündeme geldi.

Bir zamanların ‘Küçük Ceylan’ı şimdilerin ‘Sarışın Ceylo’su! Türkücü Ceylan yine imaj değiştirdi sosyal medyayı yaktı kavurdu

Saçlarını kakül kestiren ve sarıya boyatan ünlü türkücü, yeni imajını 'Yeni bir Ceylo' notuyla paylaştı.

Bir zamanların ‘Küçük Ceylan’ı şimdilerin ‘Sarışın Ceylo’su! Türkücü Ceylan yine imaj değiştirdi sosyal medyayı yaktı kavurdu

Ceylan'ın sık sık imaj değiştirmesi bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken türkücünün son hali hayranları tarafından beğenildi.

Bir zamanların ‘Küçük Ceylan’ı şimdilerin ‘Sarışın Ceylo’su! Türkücü Ceylan yine imaj değiştirdi sosyal medyayı yaktı kavurdu

Öte yandan şarkıcı Demet Akalın da Ceylan'ın paylaşımına kayıtsız kalmadı ve 'Nefis' yorumunda bulundu. İşte Ceylan'ın son hali başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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