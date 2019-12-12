Bir zamanlar Yeşilçam'da efsane olan isim Lale Belkıs... ''Geçtiğimiz senelerde 10 kez kürtaj...''

"DOKUNDUĞUN ZAMAN BİTER AŞK"

Sizin aşk tarifiniz ne peki? Aşk bir takıntı. Gelip geçici bir şey. Dokunduğun zaman biter aşk. Bir arzulama hali. Godot'yu beklemek gibi. Beklersin, bir türlü gelmez. Geldiği zaman aşk biter. O aşkı ömür boyu yaşatmak istiyorsan dokunmayacaksın. Dokununca başkasını aramaya başlarsın. - Sizin öyle yıllarca beklediğiniz, bir türlü gelmeyen Godot'nuz oldu mu? Sır o! Söylemem. Peki evliliğinizde o 41 yıl nasıl geçti? Hiç kötü bir şeyimiz yoktur. Ne ihanet ne başka bir şey. Birbirimize çok düşkündük.