Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan'ın annesini görenler inanamadı! Pelin Karahan kendi yaşlılığıyla yan yana oturuyor

36 yaşındaki güzel oyuncu Pelin Karahan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle ekranlara döndü. Bir süredir izleyici karşısına çıkmayan Pelin Karahan Bir Zamanlar Kıbrıs'ta İnci karakterine hayat veriyor. Özel hayatında da Bedri Güntay'la mutlu bir evliliği ve 2 oğlu olan Pelin Karahan hakkında araştırma yapanlar , Nural Koçyiğit'i görünce şaştı kaldı. Anne kızın benzerlikleri, benzerlikten de öte. İşte başta Pelin Karahan olmak üzere ünlülerin anneleri.

15.04.2021 13:15 - Son Güncelleme: 15.04.2021 13:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





