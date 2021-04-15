RAMAZAN İMSAKİYE
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Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan'ın annesini görenler inanamadı! Pelin Karahan kendi yaşlılığıyla yan yana oturuyor

36 yaşındaki güzel oyuncu Pelin Karahan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle ekranlara döndü. Bir süredir izleyici karşısına çıkmayan Pelin Karahan Bir Zamanlar Kıbrıs'ta İnci karakterine hayat veriyor. Özel hayatında da Bedri Güntay'la mutlu bir evliliği ve 2 oğlu olan Pelin Karahan hakkında araştırma yapanlar , Nural Koçyiğit'i görünce şaştı kaldı. Anne kızın benzerlikleri, benzerlikten de öte. İşte başta Pelin Karahan olmak üzere ünlülerin anneleri.

15.04.2021 13:15 - Son Güncelleme: 15.04.2021 13:15
Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan'ın annesini görenler inanamadı! Pelin Karahan kendi yaşlılığıyla yan yana oturuyor

Pelin Karahan, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle ekranlara döndü. Uzun süredir ekranlarda yer almayan Pelin Karahan şu sıralar en çok aranan isimler arasında.

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Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan'ın annesini görenler inanamadı! Pelin Karahan kendi yaşlılığıyla yan yana oturuyor

Özel hayatı hakkında araştırma yapıldığında Pelin Karahan'ın annesi görenleri şaşırttı ve pek çok kişi 'Pelin'in yaşlılık hali' demekten kendisini alamıyor. İşte başta Pelin Karahan olmak üzere ünlülerin anneleri.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan'ın annesini görenler inanamadı! Pelin Karahan kendi yaşlılığıyla yan yana oturuyor

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan'ın annesini görenler inanamadı! Pelin Karahan kendi yaşlılığıyla yan yana oturuyor
Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan'ın annesini görenler inanamadı! Pelin Karahan kendi yaşlılığıyla yan yana oturuyor