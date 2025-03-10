Bir Zamanlar İlişkisi Olan Ünlüler! O Çifti Gören Şok Geçiriyor

Büyük aşkla başlayan ilişkiler her zaman sonsuza kadar sürmüyor. Bazı ünlüler önce sevgili olup sonra evlenmiş, ancak zaman içinde yollarını ayırmışlar. İşte ünlüler ve eski ilişkileri...

Ümit Erdim ve Seda Çınar Oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında evlendiği eşi Seda Çınar ile Nisan 2024'te boşandı. Çiftin Ses ve Ela adında iki kızları bulunmaktadır.

Rüştü Onur Atilla ve Sinem Ayyıldız Oyuncu Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında evlendiği eşi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliklerini Haziran 2024'te sonlandırdı.

Akın Akınözü ve Sandra Pestemalciyan Oyuncu Akın Akınözü, seramik sanatçısı Sandra Pestemalciyan ile uzun süreli ilişkisini 2024 yılında noktaladı. Akınözü, daha önce ilişkileri için "Biz evli gibiyiz" demişti.