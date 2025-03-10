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Bir Zamanlar İlişkisi Olan Ünlüler! O Çifti Gören Şok Geçiriyor

Magazin dünyasında bazı ünlü çiftlerin evli ve sevgili olduğunu unutmak mümkün! Kimi yıldırım aşkıyla evlendi, kimi uzun yıllar süren birlikteliğini nikahla taçlandırdı. Kimi uzun yıllar sevgili kaldı. Ancak bazı evlilikler öyle kısa sürdü ya da öyle gözlerden uzak yaşandı ki, çoğumuz onların bir zamanlar hayat arkadaşı olduklarını bile hatırlamıyoruz. İşte duyunca şaşıracağınız, geçmişte ilişkisi olan ünlü isimler!

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Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 23:43 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 23:46
Bir Zamanlar İlişkisi Olan Ünlüler! O Çifti Gören Şok Geçiriyor

Büyük aşkla başlayan ilişkiler her zaman sonsuza kadar sürmüyor. Bazı ünlüler önce sevgili olup sonra evlenmiş, ancak zaman içinde yollarını ayırmışlar. İşte ünlüler ve eski ilişkileri...

Bir Zamanlar İlişkisi Olan Ünlüler! O Çifti Gören Şok Geçiriyor

Ümit Erdim ve Seda Çınar

Oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında evlendiği eşi Seda Çınar ile Nisan 2024'te boşandı. Çiftin Ses ve Ela adında iki kızları bulunmaktadır.

Bir Zamanlar İlişkisi Olan Ünlüler! O Çifti Gören Şok Geçiriyor

Rüştü Onur Atilla ve Sinem Ayyıldız

Oyuncu Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında evlendiği eşi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliklerini Haziran 2024'te sonlandırdı.

Bir Zamanlar İlişkisi Olan Ünlüler! O Çifti Gören Şok Geçiriyor

Akın Akınözü ve Sandra Pestemalciyan

Oyuncu Akın Akınözü, seramik sanatçısı Sandra Pestemalciyan ile uzun süreli ilişkisini 2024 yılında noktaladı. Akınözü, daha önce ilişkileri için "Biz evli gibiyiz" demişti.

Bir Zamanlar İlişkisi Olan Ünlüler! O Çifti Gören Şok Geçiriyor

Volkan Bahçekapılı ve Buse Terim

Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında evlendiler ve iki kız çocukları oldu. Çift, 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesiyle 2024 yılında boşandı.

Bir Zamanlar İlişkisi Olan Ünlüler! O Çifti Gören Şok Geçiriyor

Deniz Işın ve Erdem Şanlı

Oyuncu Deniz Işın, meslektaşı Erdem Şanlı ile yaşadığı ilişkiyi 2024 yılında sessiz sedasız sonlandırdı.

Bir Zamanlar İlişkisi Olan Ünlüler! O Çifti Gören Şok Geçiriyor

Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu

Oyuncu Berrak Tüzünataç ile meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu, 2021 yılında kısa süreli bir ilişki yaşamışlardır.

Bir Zamanlar İlişkisi Olan Ünlüler! O Çifti Gören Şok Geçiriyor

Meltem Cumbul ve Burak Kut

1990'lı yıllarda, oyuncu Meltem Cumbul ile pop şarkıcısı Burak Kut'un bir dönem aşk yaşadığı bilinmektedir.

Bir Zamanlar İlişkisi Olan Ünlüler! O Çifti Gören Şok Geçiriyor

Nurgül Yeşilçay ve Tolga Karel

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir dönem oyuncu Tolga Karel ile aşk yaşamıştır.

Bir Zamanlar İlişkisi Olan Ünlüler! O Çifti Gören Şok Geçiriyor

Mehmet Aslan ve Çağla Şıkel

Bir Zamanlar İlişkisi Olan Ünlüler! O Çifti Gören Şok Geçiriyor

Bergüzar Korel ve Tan Sağtürk

Bir Zamanlar İlişkisi Olan Ünlüler! O Çifti Gören Şok Geçiriyor

Özge Borak - Bülent Şakrak

2006-2010 yıllarında evli kalan çiftin boşanma sebebi olarak Ata Demirer gösterilmişti.

Bir Zamanlar İlişkisi Olan Ünlüler! O Çifti Gören Şok Geçiriyor

Şevket Çoruh - Günay Karacaoğlu

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde öğrenciyken tanışan ikili 1993 yılında evlenmiş, 2004 yılında boşanmıştı. Çiftin Gülenay isminde bir kızları bulunuyor.

Bir Zamanlar İlişkisi Olan Ünlüler! O Çifti Gören Şok Geçiriyor

Olgun Şimşek - Şebnem Sönmez

Bir Demet Tiyatro'nun sevilen oyuncularından Olgun Şimşek ve Şebnem Sönmez'in evli olduğunu bilen çok az kişi var. 1996 yılında evlenip 2000 yılında boşandılar.

Bir Zamanlar İlişkisi Olan Ünlüler! O Çifti Gören Şok Geçiriyor

Vildan Atasever - İsmail Hacıoğlu

2010-2015 yılları arasında süren bu evlilik sonrası İsmail Hacıoğlu, koluna yaptırdığı 'Vildan' dövmesini sildirmişti.

Bir Zamanlar İlişkisi Olan Ünlüler! O Çifti Gören Şok Geçiriyor

Aslı Enver - Birkan Sokullu

2012 yılında evlenen Aslı Enver ve Birkan Sokullu, 2015 yılında yollarını ayırdı. O dönem çok yakıştırılan çiftin boşanması hayranlarını üzmüştü.

Bir Zamanlar İlişkisi Olan Ünlüler! O Çifti Gören Şok Geçiriyor

Murat Yıldırım - Burçin Terzioğlu

6 yıl süren bu evlilik, çiftin farklı dünya görüşlerine sahip olması nedeniyle sona erdi.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi