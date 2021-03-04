Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu'nun sevgilisi Murat Balcı mı? Yaş farkları şoke etti

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu'nun sevgilisi Murat Balcı mı? Yaş farklarıyla şoke eden sürpriz ikili hakkında ortaya atılan iddia şöyle; başarılı oyuncu, son zamanların en popüler uygulamalarından biri olan Clubhouse'da girdiği bir odada 37 yaşındaki meslektaşı Murat Balcı ile sohbet etmeye başladı. Kısa sürede yakınlaşan ikilinin arkadaşlıkları aşka dönüştü.