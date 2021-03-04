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Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu'nun sevgilisi Murat Balcı mı? Yaş farkları şoke etti

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden başrol oyuncuları arasında yer alıyordu Esra Dermancıoğlu... Dizideki Behice karakteri ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen Esra Dermancıoğlu'nun kendisinden 15 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin samimi fotoğrafının ortaya çıkmasıyla aşk iddiaları gündemde yerini aldı. Esra Dermancıoğlu'nun, aradığı aşkı son dönemin popüler uygulaması Clubhouse'da bulduğu ileri sürüldü. İşte sürpriz aşkın detayları...

04.03.2021 15:31 - Son Güncelleme: 04.03.2021 16:13
Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu'nun sevgilisi Murat Balcı mı? Yaş farkları şoke etti

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu'nun sevgilisi Murat Balcı mı? Yaş farklarıyla şoke eden sürpriz ikili hakkında ortaya atılan iddia şöyle; başarılı oyuncu, son zamanların en popüler uygulamalarından biri olan Clubhouse'da girdiği bir odada 37 yaşındaki meslektaşı Murat Balcı ile sohbet etmeye başladı. Kısa sürede yakınlaşan ikilinin arkadaşlıkları aşka dönüştü.

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Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu'nun sevgilisi Murat Balcı mı? Yaş farkları şoke etti

SAMİMİ POZUNU PROFİL FOTOĞRAFI YAPTI

Murat Balcı, bir ara Clubhouse profil resmine Esra Dermancıoğlu ile çekilmiş karesini koydu. Balcı, Dermancıoğlu'nun uyarısı üzerine kısa sürede profil resmini kaldırdı. Oyuncunun koyduğu fotoğrafta da Dermancıoğlu'nun yeni sevgilisini öptüğü görüldü.

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu'nun sevgilisi Murat Balcı mı? Yaş farkları şoke etti

İşte aşk yaşadıkları iddia edilen çiftin ilk fotoğrafı...

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu'nun sevgilisi Murat Balcı mı? Yaş farkları şoke etti

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA İREM DERİCİ'NİN SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

İrem Derici kendisinden 11 yaş küçük oyuncu Emre Aslan'la aşk mı yaşıyor? Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen bu iddiaya önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen İrem Derici'den itiraf niteliğinde açıklamma geldi.

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu'nun sevgilisi Murat Balcı mı? Yaş farkları şoke etti

CLUBHOUSE'TA TANIŞTILAR

Clubhouse'de tanışan ve Caddebostan'daki parkta ceza yediklerinde de birlikte olan ikiliden Emre Aslan'ın da şarkı çıkarma hazırlığına girdiği öğrenildi. Ünlü popçunun müzik çalışmalarına da destek verdiği Aslan'ın iki yıllık kız arkadaşından da yeni ayrıldığı öğrenildi.

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