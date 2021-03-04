Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu'nun sevgilisi Murat Balcı mı? Yaş farkları şoke etti
Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden başrol oyuncuları arasında yer alıyordu Esra Dermancıoğlu... Dizideki Behice karakteri ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen Esra Dermancıoğlu'nun kendisinden 15 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin samimi fotoğrafının ortaya çıkmasıyla aşk iddiaları gündemde yerini aldı. Esra Dermancıoğlu'nun, aradığı aşkı son dönemin popüler uygulaması Clubhouse'da bulduğu ileri sürüldü. İşte sürpriz aşkın detayları...
Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu'nun sevgilisi Murat Balcı mı? Yaş farklarıyla şoke eden sürpriz ikili hakkında ortaya atılan iddia şöyle; başarılı oyuncu, son zamanların en popüler uygulamalarından biri olan Clubhouse'da girdiği bir odada 37 yaşındaki meslektaşı Murat Balcı ile sohbet etmeye başladı. Kısa sürede yakınlaşan ikilinin arkadaşlıkları aşka dönüştü.