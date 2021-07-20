Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu'nun panik anları! "Beni biliyorsunuz ben single’ım" dedi apar topar gitti
Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu'nun panik anları! Esra Dermancıoğlu önceki gece Nişantaşı'nda bir mekanda erkek arkadaşı ile görüntülenince panik oldu. Pandemiden sonra ilk kez dışarıya çıktığını söyleyen başarılı oyuncu, ardından hesabı istedi ve hızlı adımlarla arkadaşı ile birlikte mekanı terk etti. Bu sırada yaptığı açıklama ise dikkat çekti. Bir kız evladı olan Dermancıoğlu'nun adı geçtiğimiz aylarda Murat Balcı aşk dedikodularına karışmıştı...
"BENİ BİLİYORSUNUZ"
Hızlı adımlarla yürüyen Dermancıoğlu pandemiden sonra ilk kez dışarıya çıktığını söylerken yanındaki erkek arkadaşıyla ilgili soru üzerine kahkayı patlatıp "Beni biliyorsunuz single ve bekarım" açıklamasında bulundu. 52 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalı 'Gör Beni'ye konuk oldu. Dermancıoğlu, programdaki açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.
ALDATILDIĞINI ANLATTI
Dermancıoğlu, eşinin kendisini aldattığını şu sözlerle anlattı: "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece arkadaşlarımız gitti, berjerde oturuyoruz. Birden, 'Bir şey mi oldu, sen beni mi aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok konuştuk. Sonra da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam. Ama yani sıkılmış..."