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Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu'nun panik anları! "Beni biliyorsunuz ben single’ım" dedi apar topar gitti

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu'nun panik anları! Esra Dermancıoğlu önceki gece Nişantaşı'nda bir mekanda erkek arkadaşı ile görüntülenince panik oldu. Pandemiden sonra ilk kez dışarıya çıktığını söyleyen başarılı oyuncu, ardından hesabı istedi ve hızlı adımlarla arkadaşı ile birlikte mekanı terk etti. Bu sırada yaptığı açıklama ise dikkat çekti. Bir kız evladı olan Dermancıoğlu'nun adı geçtiğimiz aylarda Murat Balcı aşk dedikodularına karışmıştı...

20.07.2021 09:54 - Son Güncelleme: 20.07.2021 10:40
Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu'nun panik anları! Beni biliyorsunuz ben single’ım dedi apar topar gitti

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu'nun panik anları! "Beni biliyorsunuz ben single'ım" dedi apar topar mekanı terk etti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu'nun panik anları! Beni biliyorsunuz ben single’ım dedi apar topar gitti

Nişantaşı'nda bir erkek arkadaşı ile kafede otururken objektiflere takılan Esra Dermancıoğlu, paniK yaptı. Fotoğraflarının çekildiğinin farkına varan oyuncu, vakit kaybetmeden hesabı isteyerek gizemli erkek arkadaşı ile mekanı terk etti.

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu'nun panik anları! Beni biliyorsunuz ben single’ım dedi apar topar gitti

"BENİ BİLİYORSUNUZ"
Hızlı adımlarla yürüyen Dermancıoğlu pandemiden sonra ilk kez dışarıya çıktığını söylerken yanındaki erkek arkadaşıyla ilgili soru üzerine kahkayı patlatıp "Beni biliyorsunuz single ve bekarım" açıklamasında bulundu. 52 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalı 'Gör Beni'ye konuk oldu. Dermancıoğlu, programdaki açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu'nun panik anları! Beni biliyorsunuz ben single’ım dedi apar topar gitti

ALDATILDIĞINI ANLATTI
Dermancıoğlu, eşinin kendisini aldattığını şu sözlerle anlattı: "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece arkadaşlarımız gitti, berjerde oturuyoruz. Birden, 'Bir şey mi oldu, sen beni mi aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok konuştuk. Sonra da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam. Ama yani sıkılmış..."

Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu'nun panik anları! Beni biliyorsunuz ben single’ım dedi apar topar gitti

ŞOKE EDEN İTİRAF
Dermancıoğlu, "Bir erkeğin beni aldatması bana asla bir sorun değil. Asla ve bunu adalet sistemine de sokmuyorum. Bir erkeğin ya da bir kadının birbirini aldatma konusunu asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir" açıklamasında bulundu.