Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden Esra Dermancıoğlu'nun panik anları! "Beni biliyorsunuz ben single’ım" dedi apar topar gitti

ALDATILDIĞINI ANLATTI

Dermancıoğlu, eşinin kendisini aldattığını şu sözlerle anlattı: "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece arkadaşlarımız gitti, berjerde oturuyoruz. Birden, 'Bir şey mi oldu, sen beni mi aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok konuştuk. Sonra da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam. Ama yani sıkılmış..."

