Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sından hayatıyla ilgili şaşırtan itiraflar!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek hayatıyla ilgili ilginç itiraflarda bulundu. Bir Zamanlar Çukurova'daki karakteri gereği izleyicinin büyük beğenisini toplayan güzel oyuncu, herkesi şaşırtacak nitelikte itiraflarda bulundu. Bir Zamanlar Çukurova da Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek, yalnızca oyunculuğu değil güzelliğiyle de göz dolduruyor. ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek, dizide zorlandığı sahnelerden özel hayatındaki takıntılarına kadar her şeyi itiraf etti. İşte şaşırtan o itiraflar...

8 Kasım 2018 Perşembe, 16:55:46 Güncelleme: 17:09:32
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Bir Zamanlar Çukurovanın Züleyhasından hayatıyla ilgili şaşırtan itiraflar!

Atv'nin kısa sürede izleyicinin gönlünde taht kurmayı başaran dizilerinden olan Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha karakterini canlandıran güzel oyuncu Hilal Altınbilek hayatıyla ve diziyle ilgili ilginç itiraflarda bulundu.

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Bir Zamanlar Çukurovanın Züleyhasından hayatıyla ilgili şaşırtan itiraflar!

'EN ZORLANDIĞIM SAHNE...'

"Demir'le sevişme sahnesi beni en zorlayan sahneydi. Birini seviyorsun ama başkasıyla birlikte oluyorsun. Çok etkilenip tedirgin oldum. Yönetmenimiz ve yapım şirketiyle konuştum, beni o sahne hakkında çok rahatlattılar."

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Bir Zamanlar Çukurovanın Züleyhasından hayatıyla ilgili şaşırtan itiraflar!

'TAKINTILARIM VAR'

"Numerolojiye inanıyorum. 3, 6, 9 benim için çok önemli rakamlar. Mesela dizinin çekimleri Adana'da yapılıyor ve otelde kalıyorum. Oda numaramın rakamlarının toplamı 3, 6 ya da 9 olmalı. Sırf bu yüzden geçen hafta oda değiştirdim. Tanıştığımız güne mutlaka bakarım, buluşma günlerini o rakamlara göre hesaplarım. Doğum tarihi bile benim için çok önemli. Faydasını da görüyorum. Mesela işte önemli bir sahne çekilecekse tarihin o rakamlara göre ayarlanmasını rica ediyorum."

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Bir Zamanlar Çukurovanın Züleyhasından hayatıyla ilgili şaşırtan itiraflar!

'BAZI ŞEYLERİ ÖNCEDEN GÖRÜYORUM'

"Bazı olacak şeyleri önceden rüyamda görüyorum. Mesela bir dönem sürekli rüyamda bir yönetmeni görür, nedenini anlamazdım. Sanırım kendisi çok çalışmak istediğim bir yönetmen olduğu içindi. Kısa süre sonra o kişinin bir filminde rol aldım."

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Bir Zamanlar Çukurovanın Züleyhasından hayatıyla ilgili şaşırtan itiraflar!

'OYUNCULUK YAPAN BİR ERKEK BENİ ETKİLEMEZ'

"Âşık olduğumda çok sahiplenirim. Çok kıskancım. Hayatımda bir kere çok büyük bir aşk yaşadım. 24 yaşındaydım ve ilk aşkımdı. O zaman aşk acısı çektim. Şimdi hayatımda biri yok. Erkeğin çapkın olmaması benim için çok önemli. Bir de hayatıma girecek erkeğin öyle bir yeteneği olmalı ki ben onu yapmamalıyım. Mesela oyunculuk yapan bir erkek beni etkilemez. Çünkü ben bu işi yapabiliyorum."

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