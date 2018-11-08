Bir Zamanlar Çukurovanın Züleyhasından hayatıyla ilgili şaşırtan itiraflar!

'OYUNCULUK YAPAN BİR ERKEK BENİ ETKİLEMEZ'

"Âşık olduğumda çok sahiplenirim. Çok kıskancım. Hayatımda bir kere çok büyük bir aşk yaşadım. 24 yaşındaydım ve ilk aşkımdı. O zaman aşk acısı çektim. Şimdi hayatımda biri yok. Erkeğin çapkın olmaması benim için çok önemli. Bir de hayatıma girecek erkeğin öyle bir yeteneği olmalı ki ben onu yapmamalıyım. Mesela oyunculuk yapan bir erkek beni etkilemez. Çünkü ben bu işi yapabiliyorum."