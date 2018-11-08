Bir Zamanlar Çukurovanın Züleyhasından hayatıyla ilgili şaşırtan itiraflar!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sından hayatıyla ilgili şaşırtan itiraflar!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek hayatıyla ilgili ilginç itiraflarda bulundu. Bir Zamanlar Çukurova'daki karakteri gereği izleyicinin büyük beğenisini toplayan güzel oyuncu, herkesi şaşırtacak nitelikte itiraflarda bulundu. Bir Zamanlar Çukurova da Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek, yalnızca oyunculuğu değil güzelliğiyle de göz dolduruyor. ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek, dizide zorlandığı sahnelerden özel hayatındaki takıntılarına kadar her şeyi itiraf etti. İşte şaşırtan o itiraflar...
'TAKINTILARIM VAR'
"Numerolojiye inanıyorum. 3, 6, 9 benim için çok önemli rakamlar. Mesela dizinin çekimleri Adana'da yapılıyor ve otelde kalıyorum. Oda numaramın rakamlarının toplamı 3, 6 ya da 9 olmalı. Sırf bu yüzden geçen hafta oda değiştirdim. Tanıştığımız güne mutlaka bakarım, buluşma günlerini o rakamlara göre hesaplarım. Doğum tarihi bile benim için çok önemli. Faydasını da görüyorum. Mesela işte önemli bir sahne çekilecekse tarihin o rakamlara göre ayarlanmasını rica ediyorum."
'OYUNCULUK YAPAN BİR ERKEK BENİ ETKİLEMEZ'
"Âşık olduğumda çok sahiplenirim. Çok kıskancım. Hayatımda bir kere çok büyük bir aşk yaşadım. 24 yaşındaydım ve ilk aşkımdı. O zaman aşk acısı çektim. Şimdi hayatımda biri yok. Erkeğin çapkın olmaması benim için çok önemli. Bir de hayatıma girecek erkeğin öyle bir yeteneği olmalı ki ben onu yapmamalıyım. Mesela oyunculuk yapan bir erkek beni etkilemez. Çünkü ben bu işi yapabiliyorum."