Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sına bakın! 29 yaşındaki Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali...

ÇUKUROVA'NIN HÜNKAR'I İLE ASSOLİST SEVDA'NIN ORTAK KADERİ

Torunlarını bulmak için attığı her adımda oğlunu biraz daha kaybeden Hünkar, tüm bu karmaşanın ortasında öyle biriyle karşılaşıyor ki gözlerinden adeta alev çıkıyor! Hünkar Yaman'ın hiç ummadığı bir anda karşılaştığı Sevda Çağlayan, iki kadını da büyük bir savaşın eşiğine getiriyor. Çukurova'nın en güçlü hükümran kadını Hünkar ile İstanbul gazinolarının en büyük assolistlerinden Sevda'yı karşılaştıran ortak kader ne? Bu iki kadın hayatlarının en büyük savaşına girerken, Çukurova'da taş taş üstünde kalabilecek mi?