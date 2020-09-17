Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sına bakın! 29 yaşındaki Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali...
Bir Zamanlar Çukurova Atv ekranlarında kaldığı yerden devam ediyor. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 3. sezonuyla ekranda!İki sezondur Perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan ve izleyicilere soluksuz anlar yaşatan Bir Zamanlar Çukurova'da Yamanlar Konağı'nın gelini Züleyha karakterine hayat veren oyuncu Hilal Altınbilek, sosyal medya gündeminde. Oyunculuğu kadar güzelliği ile de göz dolduran 29 yaşındaki Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali merak konusu olmaya devam ediyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin eski halleri ve Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali...
ÇUKUROVA'NIN HÜNKAR'I İLE ASSOLİST SEVDA'NIN ORTAK KADERİ
Torunlarını bulmak için attığı her adımda oğlunu biraz daha kaybeden Hünkar, tüm bu karmaşanın ortasında öyle biriyle karşılaşıyor ki gözlerinden adeta alev çıkıyor! Hünkar Yaman'ın hiç ummadığı bir anda karşılaştığı Sevda Çağlayan, iki kadını da büyük bir savaşın eşiğine getiriyor. Çukurova'nın en güçlü hükümran kadını Hünkar ile İstanbul gazinolarının en büyük assolistlerinden Sevda'yı karşılaştıran ortak kader ne? Bu iki kadın hayatlarının en büyük savaşına girerken, Çukurova'da taş taş üstünde kalabilecek mi?
Saniye, Hünkar'ın hayatını kolaylaştırmak için seferber olmuştur. Gaffur ise tüm olan bitenden bağımsız, kendi planlarının peşindedir. Gülten ve Çetin, olan biten arasında yine düğün tarihi konuşmaya bile fırsat bulamazlar. Hatip aldığı tehdit mektubunun korkusu içindeyken, Şermin de ödenemeyen faturaları ile Hatip'in peşindedir.Hünkar, eşinin ihaneti ile ilk kez gerçek bir savaşa giriyor. Çünkü bu kez, aynı ihanetin bir tarafında oğlu var!
YILMAZ, BÜYÜK SIRRI ÖĞRENİYOR MU?
Yılmaz'ı kaybetmemek için katil olmayı göze alan Müjgan emeline ulaşabilecek mi? Yılmaz, Züleyha'dan vazgeçip, yuvasına dönecek mi? Yoksa Yılmaz, Adnan'ın babası olduğunu öğrenip evladının peşine mi düşecek? İki sezondur merakla beklenen sorunun cevabı 3. sezonun başında nihayet ortaya çıkacak mı?