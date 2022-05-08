Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı 'yok artık' dedirtti! Hilal Altınbilek hakkındaki o bilgiyi duyan inanamıyor...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek hakkında şaşırtan gerçek! Atv ekranlarında gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren güzel oyuncu Bir Zamanlar Çukurova'nın en sevilen isimleri arasında yer alıyor. İlgiyle takip edilen Hilal Altınbilek sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girerken yaşını duyan hayranları bile şaşkına döndü...
08.05.2022 00:33 - Son Güncelleme: 08.05.2022 01:31
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek hakkında gerçek hayranlarını da şaşkına çevirdi.
Atv ekranlarında gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren güzel oyuncu Bir Zamanlar Çukurova'nın en sevilen isimleri arasında yer alıyor.
İlgiyle takip edilen Hilal Altınbilek sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girerken yaşını duyan hayranları bile şaşkına döndü.