Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten Instagram'da ilan-ı aşk! Denizde görüntülenmişti...

Merhum sanatçı Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ile önceki gün Çeşme'de görüntülenen Hilal Altınbilek, tüm bakışları üzerine topladı. 29 yaşındaki güzel oyunucu, gün boyu birlikte vakit geçirdiği Gurur Aydoğan ile el ele denize girdi. Daha önce adı Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan usta sanatçı Kerem Alışık ile aşk iddialarına karışan Hilal Altınbilek, bu kez de Gurur Aydoğan'la anıldı.