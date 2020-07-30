Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten Instagram'da ilan-ı aşk! Denizde görüntülenmişti...
Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hilal Altınbilek, Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ile Çeşme'de görüntülendi. Sürpriz ikilinin adı aşk iddialarına karışınca güzel oyuncu Hilal Altınbilek'ten açıklama gecikmedi. Oyunculuğu, sosyal medya paylaşımları ve güzelliği ile adından sıkça söz ettiren 29 yaşındaki Hilal Altınbilek, Instagram hesabından ilan-ı aşkta bulundu.
Merhum sanatçı Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ile önceki gün Çeşme'de görüntülenen Hilal Altınbilek, tüm bakışları üzerine topladı. 29 yaşındaki güzel oyunucu, gün boyu birlikte vakit geçirdiği Gurur Aydoğan ile el ele denize girdi. Daha önce adı Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan usta sanatçı Kerem Alışık ile aşk iddialarına karışan Hilal Altınbilek, bu kez de Gurur Aydoğan'la anıldı.
HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?
Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi. İzmirlidir. Tiyatro eğitimine İlkokul öğreniminin hemen ardından başlayan güzel oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. 2011 yılında Şükrü Özyıldız ile birlikte başrolünde oynadığı "Derin Sular" dizisi ile tanınmaya başladı.
Ardından Karagül isimli dizide canlandırdığı Özlem karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. 2018 yılında Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği 'Çocuklar Sana Emanet' filminde Engin Akyürek'in başrolde oynadığı oyuncu kadrosunda yer aldı. Şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan 27 yaşındaki Hilal Altınbilek, 1.68 metre boyunda, 50 kilo ve Kova burcudur.