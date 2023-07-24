Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten bikinili poz! Kumsal paylaşımıyla gündemde! Cesaretini konuşturan Hilal...
Bir dönem ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yeşil bikinisi ile kumsalda verdiği pozu yayınlayan Altınbilek cesaretini konuşturarak en doğal haliyle sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hilal Altınbilek'in çok konuşulan o pozu...
24.07.2023 11:07 - Son Güncelleme: 24.07.2023 11:07
Hilal Altınbilek, bir dönem ATV'de ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteriyle ününe ün kattı.
Züleyha karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.