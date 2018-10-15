Bir Zamanlar Çukurovanın Züleyhası Hilal Altınbilekin estetiksiz haline bakın

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in estetiksiz haline bakın

Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. ATV ekranların yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek gibi. Güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken Hilal Altınbilek'in eski hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte magazin dünyasının ünlü isimlerinin estetikli ve estetiksiz halleri.

15 Ekim 2018 Pazartesi, 15:51:22 Güncelleme: 09:48:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





