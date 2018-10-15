Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in estetiksiz haline bakın

Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. ATV ekranların yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek gibi. Güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken Hilal Altınbilek'in eski hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte magazin dünyasının ünlü isimlerinin estetikli ve estetiksiz halleri.

15 Ekim 2018 Pazartesi, 15:51:22 Güncelleme: 09:48:05
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Bir Zamanlar Çukurovanın Züleyhası Hilal Altınbilekin estetiksiz haline bakın

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ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile son dönemlerde adından söz ettiren Hilal Altınbilek, güzelliğiyle dikkat çekiyor. Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali ortaya çıktı sosyal medya sallandı. İşte Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali.

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Bir Zamanlar Çukurovanın Züleyhası Hilal Altınbilekin estetiksiz haline bakın

27 yaşındaki oyuncunun çenesini yaptırdığı, elmacık kemiklerini belirginleştirdiği, bununu ve dişlerini yaptırdığı ayrıca dudaklarına da dolgu yaptırdığı iddia edildi.

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Bir Zamanlar Çukurovanın Züleyhası Hilal Altınbilekin estetiksiz haline bakın

Hilal Altınbilek'in önceki hali ve şimdiki hali arasındaki büyük fark dikkat çekiyor.

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Bir Zamanlar Çukurovanın Züleyhası Hilal Altınbilekin estetiksiz haline bakın

İŞTE HİLAL ALTINBİLEK'İN ESKİ HALİ

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Bir Zamanlar Çukurovanın Züleyhası Hilal Altınbilekin estetiksiz haline bakın
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