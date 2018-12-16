Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in eski sevgilisini öğrenince çok şaşıracaksınız!

Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek, kısa sürede oyunculuğuyla izleyicinin gönlünde taht kurdu. Atv'nin Perşembe günlerinin vazgeçilmez birincisi Bir Zamanlar Çukurova ile yıldızı parlayan Hilal Altınbilek'in hayatı vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in eski sevgilisini öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...

16 Aralık 2018 Pazar, 14:03:12 Güncelleme: 14:28:40
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in eski sevgilisini öğrenince çok şaşıracaksınız!

TUBA ÜNSAL - MUSTAFA SANDAL

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in eski sevgilisini öğrenince çok şaşıracaksınız!

İZEL - SİNAN AKÇIL

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in eski sevgilisini öğrenince çok şaşıracaksınız!

HAKAN ALTUN - İCLAL AYDIN

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in eski sevgilisini öğrenince çok şaşıracaksınız!

MELEK BAYKAL - ZAFER ENGİN

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in eski sevgilisini öğrenince çok şaşıracaksınız!

SEDA SAYAN - SİNAN ENGİN

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