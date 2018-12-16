Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in eski sevgilisini öğrenince çok şaşıracaksınız!

Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek, kısa sürede oyunculuğuyla izleyicinin gönlünde taht kurdu. Atv'nin Perşembe günlerinin vazgeçilmez birincisi Bir Zamanlar Çukurova ile yıldızı parlayan Hilal Altınbilek'in hayatı vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in eski sevgilisini öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...

16 Aralık 2018 Pazar, 14:03:12 Güncelleme: 14:28:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





