Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden biri olan Hilal Altınbilek annesi ile sosyal medyada fotoğraf paylaştı olanlar oldu. İşte başta Hilal Altınbilek'in annesi olmak üzere, ünlülerin anneleri.