Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek son günlerin dikkat çeken isimlerinden. Hayat verdiği Züleyha karakterindeki başarılı oyunculuğu, güzelliği ve mütevazı kişiliği ile de çok konuşulan Hilal Altınbilek, Instagram hesabından annesi ile birlikte fotoğraf paylaşınca olanlar oldu. Nedeni ise Hilal Altınbilek'in annesiyle olan benzerliği ve annesinin en az kızı kadar genç görünmesi. Siz de Hilal Altınbilek'in annesini görünce çok şaşırakcaksınız. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek olmak üzere ünlülerin anneleri.
20.05.2019 13:04
- Son Güncelleme: 20.05.2019 13:13
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