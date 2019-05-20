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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek son günlerin dikkat çeken isimlerinden. Hayat verdiği Züleyha karakterindeki başarılı oyunculuğu, güzelliği ve mütevazı kişiliği ile de çok konuşulan Hilal Altınbilek, Instagram hesabından annesi ile birlikte fotoğraf paylaşınca olanlar oldu. Nedeni ise Hilal Altınbilek'in annesiyle olan benzerliği ve annesinin en az kızı kadar genç görünmesi. Siz de Hilal Altınbilek'in annesini görünce çok şaşırakcaksınız. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek olmak üzere ünlülerin anneleri.

20.05.2019 13:04 - Son Güncelleme: 20.05.2019 13:13
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden biri olan Hilal Altınbilek annesi ile sosyal medyada fotoğraf paylaştı olanlar oldu. İşte başta Hilal Altınbilek'in annesi olmak üzere, ünlülerin anneleri.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne

Emina Sandal

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Sandal annesiyle fotoğrafını paylaştı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne

Güzel şarkıcının fotoğrafını hayranları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne

Pelin Karahan

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi şaşkına çevirdi! Bu nasıl anne

Pelin Karahan ile annesi Nural Koçyiğit

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