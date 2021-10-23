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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek yatak pozuyla gündemde! Moon’la sarmaş dolaş paylaştı güzelliğiyle büyüledi

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek yatak pozuyla gündemde! Moon’la sarmaş dolaş paylaştı güzelliğiyle büyüledi

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek yatak pozuyla gündemde! Moon'la sarmaş dolaş... Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, Instgaram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren Altınbilek, yatakta verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşıma yoğun ilgi gösterirken Altınbilek güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Hilal Altınbilek'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

23.10.2021 19:22 - Son Güncelleme: 23.10.2021 19:22
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek yatak pozuyla gündemde! Moon’la sarmaş dolaş paylaştı güzelliğiyle büyüledi

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek yatak pozuyla gündemde! Moon’la sarmaş dolaş paylaştı güzelliğiyle büyüledi

Başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not alan Altınbilek, güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek yatak pozuyla gündemde! Moon’la sarmaş dolaş paylaştı güzelliğiyle büyüledi

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek yatak pozuyla gündemde! Moon’la sarmaş dolaş paylaştı güzelliğiyle büyüledi

Altınbilek, sevimli dostu Moon'la yatakta verdiği sarmaş dolaş bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek yatak pozuyla gündemde! Moon’la sarmaş dolaş paylaştı güzelliğiyle büyüledi

Ünlü oyuncunun paylaşımı, birçok fan ve magazin sayfası tarafından yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı. Kısa süre içinde gündem olan paylaşımda Hilal Altınbilek iltifat yağmuruna tutuldu.

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