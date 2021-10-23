Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek yatak pozuyla gündemde! Moon’la sarmaş dolaş paylaştı güzelliğiyle büyüledi
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek yatak pozuyla gündemde! Moon'la sarmaş dolaş... Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, Instgaram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren Altınbilek, yatakta verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşıma yoğun ilgi gösterirken Altınbilek güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Hilal Altınbilek'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
23.10.2021 19:22
- Son Güncelleme: 23.10.2021 19:22
Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.
Altınbilek, sevimli dostu Moon'la yatakta verdiği sarmaş dolaş bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü oyuncunun paylaşımı, birçok fan ve magazin sayfası tarafından yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı. Kısa süre içinde gündem olan paylaşımda Hilal Altınbilek iltifat yağmuruna tutuldu.