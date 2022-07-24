Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ‘kırmızıyı severim’ deyip derin dekoltesiyle paylaştı! “Ateş gibi”
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tozu dumana kattı. Siyah derin göğüs dekolteli puantiyeli elbisesi ve kırmızı rujuyla kamera karşısına geçen Altınbilek, iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan ünlü oyuncuya "Ateş gibi" yorumu yapıldı. İşte Hilal Altınbilek'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
24.07.2022 21:16 - Son Güncelleme: 24.07.2022 21:16
Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle büyük beğeni topladı.