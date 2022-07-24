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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ‘kırmızıyı severim’ deyip derin dekoltesiyle paylaştı! “Ateş gibi”

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ‘kırmızıyı severim’ deyip derin dekoltesiyle paylaştı! “Ateş gibi”

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tozu dumana kattı. Siyah derin göğüs dekolteli puantiyeli elbisesi ve kırmızı rujuyla kamera karşısına geçen Altınbilek, iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan ünlü oyuncuya "Ateş gibi" yorumu yapıldı. İşte Hilal Altınbilek'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

24.07.2022 21:16 - Son Güncelleme: 24.07.2022 21:16
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek ‘kırmızıyı severim’ deyip derin dekoltesiyle paylaştı! “Ateş gibi”

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle büyük beğeni topladı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek ‘kırmızıyı severim’ deyip derin dekoltesiyle paylaştı! “Ateş gibi”

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de çok konuşulan Altınbilek, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek ‘kırmızıyı severim’ deyip derin dekoltesiyle paylaştı! “Ateş gibi”

Siyah derin göğüs dekolteli puantiyeli elbisesi ve kırmızı rujuyla kamera karşısına geçen Altınbilek, iddialı pozlarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek ‘kırmızıyı severim’ deyip derin dekoltesiyle paylaştı! “Ateş gibi”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek ‘kırmızıyı severim’ deyip derin dekoltesiyle paylaştı! “Ateş gibi”

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan pozlar, sosyal medyada hızla yayıldı.

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