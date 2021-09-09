Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek kırmızı elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu! Sevgilisiyle şaşırtan Hilal'e bakın!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek kırmızı elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu! Sevgilisiyle şaşırtan Hilal'e bakın, güzelliğiyle sosyal medyanın dilinde. Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon ile kaldığı yerden devam ediyor. Reyting rekotmeni dizide Züleyha Yaman karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, son günlerde gönlünü kaptırdığı ünlü isimle adından söz ettiriyordu. Bu kez de Instagram paylaşımıyla gündeme gelen Hilal'e bakın, kırmızı elbisesiyle kendisine hayran bıraktı.
09.09.2021 17:31
- Son Güncelleme: 09.09.2021 17:37
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek kırmızı elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu! Gönlünü Yazar Metin Hara'ya kaptıran başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. sezona bomba gibi giriş yapan Hilal Altınbilek'in sevgilisi ise en çok konuşulan konular arasında.
ADRİANA LİMA CENTİLMEN METİN'İ HİLAL'E KAPTIRDI
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek sevgilisi Metin Hara ile ilk kez el ele görüntülendi.