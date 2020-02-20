Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı estetiksiz hali olay yarattı! İşte Hilal Altınbilek'in eski hali

O Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeller güzeli Züleyha'sı Hilal Altınbilek. Dizde Demir Yaman'ın eşi Züleyha Yaman olarak karşımıza çıkan Hilal Altınbilek uzun yıllardır ekranlarda ama asıl patlaması Bir Zamanlar Çukurova ile oldu. Büyük aşkı Yılmaz'a kavuşamayan ancak inanılmaz bir karakter dönüşümü yaşayan Züleyha'yı canlandıran Hilal Altınbilek güzelliğiyle çok konuşuluyor. Hilal Altınbilek pek çok estetik operasyon geçirmiş. Ama kim yaptıysa iyi yapmış ki, şimdi Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri...