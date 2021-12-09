Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı başından vuruldu ’gerçek hayatta da kalbinden’ yorumu yağdı! Hilal Altınbilek ünlü aşkıyla gecelerde

VAHAP VE ABDÜLKADİR'İN OYUNU ORTAYA ÇIKIYOR

Vahap ve Abdülkadir'in Fikret'e kurduğu kumpası öğrenen Hakan, bu kez Abdülkadir'in gözünün yaşına bakmaz ve arkasından iş çeviren ikiliyle büyük bir tartışmaya girer. Vahap'ın kendisine ayak bağı olması Abdülkadir'i yeni bir karar almaya iter.