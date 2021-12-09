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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı başından vuruldu 'gerçek hayatta da kalbinden' yorumu yağdı! Hilal Altınbilek ünlü aşkıyla gecelerde

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı başından vuruldu 'gerçek hayatta da kalbinden' yorumu yağdı! Hilal Altınbilek ünlü aşkıyla gecelerde

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı başından vuruldu, sevenlerinden, 'gerçek hayatta da kalbinden' yorumu yağdı! Atv'nin reyting rekrotmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 116. yeni bölüm fragmanında başından vurulan ve 'diziden ayrılıyor mu?', 'Züleyha ölüyor mu?' gibi sorularla adından söz ettiren Hilal Altınbilek, ünlü aşkı Metin Hara ile gecelerde görüntülendi. Geçtiğimiz yaz ayında ortaya çıkan aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Pek fazla ortalıkta görünmeyen Hilal Altınbilek ve yazar sevgilisi Metin Hara, İstanbul gecelerinde el ele görüntülendi. Yasemin Sakallıoğlu'nun stand-up'ı öncesi magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan ünlü aşıklar bakın neler söyledi...

09.12.2021 10:52 - Son Güncelleme: 09.12.2021 12:41
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı başından vuruldu ’gerçek hayatta da kalbinden’ yorumu yağdı! Hilal Altınbilek ünlü aşkıyla gecelerde

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı başından vuruldu 'gerçek hayatta da kalbinden' yorumu yağdı! Hilal Altınbilek ünlü aşkıyla gecelerde görüntülendi.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı başından vuruldu ’gerçek hayatta da kalbinden’ yorumu yağdı! Hilal Altınbilek ünlü aşkıyla gecelerde

ABDÜLKADİR'İN TEHDİTLERİ LÜTFİYE'Yİ YILDIRMIYOR

Lütfiye ve Betül'ü yeterince korkutan Abdülkadir, Vahap'ı da alıp gider. Ancak Lütfiye'nin işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Betül'ü, olanları kimseye anlatmaması konusunda tembihlerken, Abdülkadir'in Fekeli'yi öldürdüğünü kanıtlayacak deliller aramaya girişir.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı başından vuruldu ’gerçek hayatta da kalbinden’ yorumu yağdı! Hilal Altınbilek ünlü aşkıyla gecelerde

FİKRET VE BETÜL NİŞANLANIYOR

Züleyha'ya duyduğu aşkın imkansız olduğunu anlayan Fikret, teyzesini dinleyip Betül'le evlenmeyi kabul eder. Betül amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, Fikret, Züleyha'yı kalbinden nasıl atacağını düşünmeye başlar. Nişan gününde gözlerini Züleyha'dan alamazken, Lütfiye, Züleyha'yı unutabilmesi için Çukurova'dan gitmesi gerektiğini söyler.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı başından vuruldu ’gerçek hayatta da kalbinden’ yorumu yağdı! Hilal Altınbilek ünlü aşkıyla gecelerde

VAHAP VE ABDÜLKADİR'İN OYUNU ORTAYA ÇIKIYOR

Vahap ve Abdülkadir'in Fikret'e kurduğu kumpası öğrenen Hakan, bu kez Abdülkadir'in gözünün yaşına bakmaz ve arkasından iş çeviren ikiliyle büyük bir tartışmaya girer. Vahap'ın kendisine ayak bağı olması Abdülkadir'i yeni bir karar almaya iter.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı başından vuruldu ’gerçek hayatta da kalbinden’ yorumu yağdı! Hilal Altınbilek ünlü aşkıyla gecelerde

ZÜLEYHA'YI BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!

Hakan'a gittikçe bilenen Vahap, onun canını yakmak için hedefine Züleyha'yı koyar. Gizlice Züleyha'nın odasına girecek kadar gözünü karartan Vahap'ı bu kez kimse durduramaz.

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