Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı başından vuruldu 'gerçek hayatta da kalbinden' yorumu yağdı! Hilal Altınbilek ünlü aşkıyla gecelerde
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı başından vuruldu, sevenlerinden, 'gerçek hayatta da kalbinden' yorumu yağdı! Atv'nin reyting rekrotmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 116. yeni bölüm fragmanında başından vurulan ve 'diziden ayrılıyor mu?', 'Züleyha ölüyor mu?' gibi sorularla adından söz ettiren Hilal Altınbilek, ünlü aşkı Metin Hara ile gecelerde görüntülendi. Geçtiğimiz yaz ayında ortaya çıkan aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Pek fazla ortalıkta görünmeyen Hilal Altınbilek ve yazar sevgilisi Metin Hara, İstanbul gecelerinde el ele görüntülendi. Yasemin Sakallıoğlu'nun stand-up'ı öncesi magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan ünlü aşıklar bakın neler söyledi...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı başından vuruldu 'gerçek hayatta da kalbinden' yorumu yağdı! Hilal Altınbilek ünlü aşkıyla gecelerde görüntülendi.
ABDÜLKADİR'İN TEHDİTLERİ LÜTFİYE'Yİ YILDIRMIYOR
Lütfiye ve Betül'ü yeterince korkutan Abdülkadir, Vahap'ı da alıp gider. Ancak Lütfiye'nin işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Betül'ü, olanları kimseye anlatmaması konusunda tembihlerken, Abdülkadir'in Fekeli'yi öldürdüğünü kanıtlayacak deliller aramaya girişir.
FİKRET VE BETÜL NİŞANLANIYOR
Züleyha'ya duyduğu aşkın imkansız olduğunu anlayan Fikret, teyzesini dinleyip Betül'le evlenmeyi kabul eder. Betül amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, Fikret, Züleyha'yı kalbinden nasıl atacağını düşünmeye başlar. Nişan gününde gözlerini Züleyha'dan alamazken, Lütfiye, Züleyha'yı unutabilmesi için Çukurova'dan gitmesi gerektiğini söyler.