Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş ve Murat Ünalmış hakkındaki gerçek şaşırttı! Uğur Güneş aslen nereli?

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm ile herkesin dikkatini çekti. ATV'de ile reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş sosyal medyanın konuştuğu isim oldu.. Sevilen oyuncu Uğur Güneş Yılmaz Akkaya rolüyle dikkatleri çekerken, Bir Zamanlar Çukurova'yla rekor kırmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Uğur Güneş hayranlarının özel hayatını mercek altına almasıyla memleketi sorgulandı. Peki Uğur Güneş aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri.