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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş ve Murat Ünalmış hakkındaki gerçek şaşırttı! Uğur Güneş aslen nereli?

ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ile gündeme oturdu. Sevilen oyuncu Uğur Güneş Yılmaz Akkaya rolüyle dikkatleri çekerken, Bir Zamanlar Çukurova'yla rekor kırmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Uğur Güneş hayranlarının özel hayatını mercek altına almasıyla memleketi sorgulandı. Peki Uğur Güneş aslen nereli? İşte başta Uğur Güneş olmak üzere ünlülerin memleketleri...

25.07.2019 23:45 - Son Güncelleme: 25.07.2019 23:48
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş hakkındaki gerçek şaşırttı! Uğur Güneş aslen nereli?

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm ile herkesin dikkatini çekti. ATV'de ile reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş sosyal medyanın konuştuğu isim oldu.. Sevilen oyuncu Uğur Güneş Yılmaz Akkaya rolüyle dikkatleri çekerken, Bir Zamanlar Çukurova'yla rekor kırmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Uğur Güneş hayranlarının özel hayatını mercek altına almasıyla memleketi sorgulandı. Peki Uğur Güneş aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş hakkındaki gerçek şaşırttı! Uğur Güneş aslen nereli?

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş hakkındaki gerçek şaşırttı! Uğur Güneş aslen nereli?

Barış Arduç - Ankara

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş hakkındaki gerçek şaşırttı! Uğur Güneş aslen nereli?

Tamer Karadağlı - Kars

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş hakkındaki gerçek şaşırttı! Uğur Güneş aslen nereli?

Didem Balçın - Ankara

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