Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Mutlu tek celsede boşandı! İşte Çelikkol çiftinin ayrılık nedeni
'Bir Zamanlar Çukurova'ya bu sezon dahil olan ve Hakan Gümüşoğlu karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol ve güzel Mihre Çelikkol hakkında bir süre önce boşanma iddiaları ortaya atılmıştı. Özellikle Mihre Çelikkol'un, eşi İbrahim Çelikkol'la olan fotoğraflarını kaldırması dedikoduların üzerine tuz biber olmuştu. Mihre Çelikkol yaptığı açıklamada süreci doğrulamış ama bir şans verdiklerini söylemişti. Ama olmadı. 2017 yılında sade bir törenle hayatlarını birleştiren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşandı. İşte ayrılık nedeni...
11.05.2022 16:00 - Son Güncelleme: 11.05.2022 16:00
Ayrılık itirafı ise Mihre Çelikkol'dan gelmişti. Mihre Çelikkol, "Evet böyle bir aşamadayız. Ama henüz resmiyete dökülmüş bir durum yok" ifadelerini kullanmıştı.
İbrahim Çelikkol ise ayrılık iddiaları hakkında "Maalesef yazılıyor bunlar, çocuğun yanında konuşmayalım. Öyle ev ayırma falan yok, olur mu öyle bir şey" sözlerini kullanmıştı.
TEK CELSEDE BOŞANDILAR
Haziran ayından beri ayrı oldukları ortaya çıkan İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'un 5 yıllık evliliği sona erdi. Ünlü çift bugün görülen dava ile tek celsede boşandı.
BU KARARDAN VAZGEÇMEDİ
İbrahim Çelikkol'un dizi çekimleri için bir süredir Adana'da olması sebebiyle çiftin arasının iyice açıldığı söylendi.