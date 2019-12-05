Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'ten çok konuşulacak fotoğraf! Estetiksiz hali şaşkına çevirdi...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Züleyha Yaman' karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, son günlerin en çok konuşulan isimlerinde biri... Güzelliği ile herkesi büyüleyen Altınbilek, şöhret basamaklarını hızlıca tırmanıyor. Hilal Altınbilek'in yıllar öncesine ait o fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 'Züleyha Yaman'ı Hilal Altınbilek'in ve diğer ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri...

05.12.2019 05:07 - Son Güncelleme: 05.12.2019 05:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





