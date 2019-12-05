GaleriMagazin

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'ten çok konuşulacak fotoğraf! Estetiksiz hali şaşkına çevirdi...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Züleyha Yaman' karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, son günlerin en çok konuşulan isimlerinde biri... Güzelliği ile herkesi büyüleyen Altınbilek, şöhret basamaklarını hızlıca tırmanıyor. Hilal Altınbilek'in yıllar öncesine ait o fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 'Züleyha Yaman'ı Hilal Altınbilek'in ve diğer ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri...

05.12.2019 05:07 - Son Güncelleme: 05.12.2019 05:08
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'ten çok konuşulacak fotoğraf! Estetiksiz hali şaşkına çevirdi...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in eski hali çok konuşuldu.

İşte başta Hilal Altınbilek olmak üzere ünlülerin estetiksiz halleri.

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'ten çok konuşulacak fotoğraf! Estetiksiz hali şaşkına çevirdi...

ÜNLÜLERİN ESTETİKSİZ HALLERİ

EBRU GÜNDEŞ

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'ten çok konuşulacak fotoğraf! Estetiksiz hali şaşkına çevirdi...
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'ten çok konuşulacak fotoğraf! Estetiksiz hali şaşkına çevirdi...

HANDE ERÇEL

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek'ten çok konuşulacak fotoğraf! Estetiksiz hali şaşkına çevirdi...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle hayranlarını şaşkına çevirdi! Onu bir de şimdi görün
Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle hayranlarını şaşkına çevirdi! Onu bir de şimdi görün