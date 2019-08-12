Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek’in annesi şaşkına çevirdi
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başarılı oyuncusu Hilal Altınbilek, hayat verdiği "Züleyha" karakteri ve dizide sergilediği başarılı performans ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusunun özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Hilal Altınbilek'in annesini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Züleyha' karakterini canlandıran Hilal Altınbilek ve diğer ünlülerin anneleri...
12.08.2019 04:17
- Son Güncelleme: 12.08.2019 04:27
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