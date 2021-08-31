Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek sevgilisi Metin Hara ile el ele! Adriana Lima centilmen Metin'i Hilal'e kaptırdı
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek sevgilisi Metin Hara ile el ele! Adriana Lima centilmen Metin'i Hilal'e kaptırdı... Bir dönem Brezilyalı manken Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Yazar Metin Hara bu kez gönlünü Türk bir güzele kaptırdı. Önceki akşam kameraları karşısında gören ünlü ikiliden Metin Hara, sevgilisi Hilal Altınbilek'in kapısını açması ile dikkat çekti. İşte taze aşıkların el ele görüntüsü...
31.08.2021 17:47
- Son Güncelleme: 31.08.2021 18:01
ADRİANA LİMA CENTİLMEN METİN'İ HİLAL'E KAPTIRDI
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek sevgilisi Metin Hara ile ilk kez el ele görüntülendi.
Geçtiğimiz yıl adı yakın arkadaşı Gurur Aydoğan ile aşk iddialarına karışan Hilal Altınbilek sevgilisi Metin Hara ile ortaya çıktı.