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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek sevgilisi Metin Hara ile el ele! Adriana Lima centilmen Metin'i Hilal'e kaptırdı

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek sevgilisi Metin Hara ile el ele! Adriana Lima centilmen Metin'i Hilal'e kaptırdı

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek sevgilisi Metin Hara ile el ele! Adriana Lima centilmen Metin'i Hilal'e kaptırdı... Bir dönem Brezilyalı manken Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Yazar Metin Hara bu kez gönlünü Türk bir güzele kaptırdı. Önceki akşam kameraları karşısında gören ünlü ikiliden Metin Hara, sevgilisi Hilal Altınbilek'in kapısını açması ile dikkat çekti. İşte taze aşıkların el ele görüntüsü...

31.08.2021 17:47 - Son Güncelleme: 31.08.2021 18:01
Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek sevgilisi Metin Hara ile el ele! Adriana Lima centilmen Metin’i Hilal’e kaptırdı

ADRİANA LİMA CENTİLMEN METİN'İ HİLAL'E KAPTIRDI

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek sevgilisi Metin Hara ile ilk kez el ele görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek sevgilisi Metin Hara ile el ele! Adriana Lima centilmen Metin’i Hilal’e kaptırdı

Geçtiğimiz yıl adı yakın arkadaşı Gurur Aydoğan ile aşk iddialarına karışan Hilal Altınbilek sevgilisi Metin Hara ile ortaya çıktı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek sevgilisi Metin Hara ile el ele! Adriana Lima centilmen Metin’i Hilal’e kaptırdı

Birlikte oldukları iddia edilen ikili Çeşme tatilinde denize girerken görüntülenmiş ve ardından 'aşk dedikoduları' hızla yayılmıştı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek sevgilisi Metin Hara ile el ele! Adriana Lima centilmen Metin’i Hilal’e kaptırdı

Aralarında aşk olmadığını ifade eden iki oyuncu daha sonra bir kaç kez daha yan yana görüntülendi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Hilal Altınbilek sevgilisi Metin Hara ile el ele! Adriana Lima centilmen Metin’i Hilal’e kaptırdı

Hatta birlikte bu kez de Kapadokya'ya tatile gitti.

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