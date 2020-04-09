Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia Dermancıoğlu'nun benzerliği şaşırttı
Perşembe akşamları atv'de ekrana gelen ve milyonlarca kişinin severek izlediği Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Behice karakterine can veren Esra Dermancıoğlu'nun başarılı oyunculuğu takdir topluyor. Dermancıoğlu'nun özel hayatını araştıran hayranları ise büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia Dermancıoğlu'nu yan yana görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Dermancıoğlu ile gözlerden uzak büyüttüğü kızı Refia Dermancıoğlu'nun benzerliği görenleri şoke etti. İşte o fotoğraflar...
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Esra Dermancıoğlu sosyal medyanın gündemine oturdu. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen diziye ikinci sezonunda katılan ve kilit rollerden birine hayat veren Esra Dermancıoğlu kızı Refia Dermancıoğlu ile gündem oldu. Kameralardan uzak büyüyen Refia Dermancıoğlu'nun annesine benzerliği sosyal medyayı salladı. İşte Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia Dermancıoğlu'nun inanılmaz benzerliği...