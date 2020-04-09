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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia Dermancıoğlu'nun benzerliği şaşırttı

Perşembe akşamları atv'de ekrana gelen ve milyonlarca kişinin severek izlediği Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Behice karakterine can veren Esra Dermancıoğlu'nun başarılı oyunculuğu takdir topluyor. Dermancıoğlu'nun özel hayatını araştıran hayranları ise büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia Dermancıoğlu'nu yan yana görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Dermancıoğlu ile gözlerden uzak büyüttüğü kızı Refia Dermancıoğlu'nun benzerliği görenleri şoke etti. İşte o fotoğraflar...

09.04.2020 08:33 - Son Güncelleme: 09.04.2020 08:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





