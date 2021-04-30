RAMAZAN İMSAKİYE
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yeşilçam yıldızına benzeyen güzeli Melike İpek Yalova'nın mutlu günü! Partneri Furkan Palalı...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yeşilçam yıldızına benzeyen güzeli Melike İpek Yalova'nın mutlu günü! Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan karakterine hayat veren başarılı oyuncu önceki gün yeni yaşına girdi. Sevenlerinden gelen doğum günü paylaşımlarını yanıtlayan ve kendi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Melike İpek Yalova'ya partneri Furkan Palalı'dan da kutlama geldi. Ekranların sevilen isimlerinin yaşları merak konusu oldu.

30.04.2021 13:41 - Son Güncelleme: 30.04.2021 14:07
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yeşilçam yıldızına benzeyen güzeli Melike İpek Yalova'nın mutlu günü! Partneri Furkan Palalı...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray'a benzetilen güzeli Melike İpek Yalova'nın mutlu günü! Önceki gün yeni yaş gününü kutlayan Melike İpek Yalova, sosyal medyadan kendisine gelen paylaşımlara yanıt verdi.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yeşilçam yıldızına benzeyen güzeli Melike İpek Yalova'nın mutlu günü! Partneri Furkan Palalı...

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki partneri Furkan Palalı'dan gelen paylaşımı da sosyal medya hesabından yanıtlayan Melike İpek Yalova'nın yaşı merak konusu oldu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yeşilçam yıldızına benzeyen güzeli Melike İpek Yalova'nın mutlu günü! Partneri Furkan Palalı...

Önceki gün partnerinin yeni yaş gününü kutlayan Furkan Falalı, bugün de yeğeninin doğum günü paylaşımıyla dikkat çekti.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yeşilçam yıldızına benzeyen güzeli Melike İpek Yalova'nın mutlu günü! Partneri Furkan Palalı...

İşte Melike İpek Yalova ve Furkan Palalı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve yaşları...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yeşilçam yıldızına benzeyen güzeli Melike İpek Yalova'nın mutlu günü! Partneri Furkan Palalı...

FURKAN PALALI


27 Ekim 1986