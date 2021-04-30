Bir Zamanlar Çukurova'nın Yeşilçam yıldızına benzeyen güzeli Melike İpek Yalova'nın mutlu günü! Partneri Furkan Palalı...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yeşilçam yıldızına benzeyen güzeli Melike İpek Yalova'nın mutlu günü! Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan karakterine hayat veren başarılı oyuncu önceki gün yeni yaşına girdi. Sevenlerinden gelen doğum günü paylaşımlarını yanıtlayan ve kendi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Melike İpek Yalova'ya partneri Furkan Palalı'dan da kutlama geldi. Ekranların sevilen isimlerinin yaşları merak konusu oldu.

30.04.2021 13:41 - Son Güncelleme: 30.04.2021 14:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





