Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o oyuncuyla...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın eşi bakın kim çıktı! Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun karakterine hayat veren oyuncu Hande Soral'ın Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna dahil oldu. Reyting rekorları kıran diziye yeni bir soluk getirecek olan 31 yaşındaki başarılı oyuncu Hande Soral, Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit karakterine hayat verecek. Hande Soral, kendi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile uzun süreli ilişkisini 14 Ekim 2017'de evlilikle taçlandırdı. Geçtiğimiz ay evliliklerinin 3. yılını kutlayan çift, mutlu birlikteliklerini çok fazla göz önüne çıkarmadan yaşamayı tercih edenlerden. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral ve eşi...
Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit karakteri ile izleyici karşısına çıkacak olan oyuncu Hande Soral'ıın kim olduğu merak ediliyor. Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa İnegöl'de doğmuştur. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral adında kız kardeşi vardır. 2008 yılında Komedi Dükkanı adlı programda konuk oyuncu olarak yer alan ve televizyon dünyasına adım atan Hande Soral, 2008 ve 2011 yılları arasında yayınlanan "Küçük Kadınlar" isimli diziyle oyunculuğa başladı. 14 Ekim 2017 tarihinde İsmail Demirci ile hayatını birleştiren Hande Soral, 1.60 metre boyunda, 54 kilo ve Kova burcudur.
DENGELERİ BOZACAK KADIN...