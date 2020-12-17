Haberler Galeri Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o oyuncuyla...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o oyuncuyla...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın eşi bakın kim çıktı! Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun karakterine hayat veren oyuncu Hande Soral'ın Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna dahil oldu. Reyting rekorları kıran diziye yeni bir soluk getirecek olan 31 yaşındaki başarılı oyuncu Hande Soral, Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit karakterine hayat verecek. Hande Soral, kendi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile uzun süreli ilişkisini 14 Ekim 2017'de evlilikle taçlandırdı. Geçtiğimiz ay evliliklerinin 3. yılını kutlayan çift, mutlu birlikteliklerini çok fazla göz önüne çıkarmadan yaşamayı tercih edenlerden. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral ve eşi...

17.12.2020 12:08 - Son Güncelleme: 17.12.2020 12:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





