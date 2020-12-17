Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o oyuncuyla...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o oyuncuyla...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın eşi bakın kim çıktı! Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun karakterine hayat veren oyuncu Hande Soral'ın Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna dahil oldu. Reyting rekorları kıran diziye yeni bir soluk getirecek olan 31 yaşındaki başarılı oyuncu Hande Soral, Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit karakterine hayat verecek. Hande Soral, kendi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile uzun süreli ilişkisini 14 Ekim 2017'de evlilikle taçlandırdı. Geçtiğimiz ay evliliklerinin 3. yılını kutlayan çift, mutlu birlikteliklerini çok fazla göz önüne çıkarmadan yaşamayı tercih edenlerden. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral ve eşi...

17.12.2020 12:08 - Son Güncelleme: 17.12.2020 12:08
Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o oyuncuyla...

Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit karakteri ile izleyici karşısına çıkacak olan oyuncu Hande Soral'ıın kim olduğu merak ediliyor. Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa İnegöl'de doğmuştur. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral adında kız kardeşi vardır. 2008 yılında Komedi Dükkanı adlı programda konuk oyuncu olarak yer alan ve televizyon dünyasına adım atan Hande Soral, 2008 ve 2011 yılları arasında yayınlanan "Küçük Kadınlar" isimli diziyle oyunculuğa başladı. 14 Ekim 2017 tarihinde İsmail Demirci ile hayatını birleştiren Hande Soral, 1.60 metre boyunda, 54 kilo ve Kova burcudur.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o oyuncuyla...

DENGELERİ BOZACAK KADIN...

Güçlü hikayesi ve beğeni ile izlenen sahneleriyle üç sezondur gündemden düşmeyen diziye sürpriz bir karakter katılıyor. Hande Soral'ın hayat vereceği 'Ümit', Çukurova'nın kurallarını yıkmaya geliyor.Şehre attığı ilk adımla birlikte güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ümit aynı zamanda esrarengiz bir havaya da sahip. Henüz kimsenin bilmediği bağları zamanla Çukurova'nın dengelerini alt üst edecek.
Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o oyuncuyla...

Şu sıralar Bir Zamanlar Çukurova çekimleri için Adana'da bulunan oyuncu Hande Soral'ın Instagram paylaşımları yakından takip ediliyor. Başarılı oyuncunun eşi de kendi gibi oyuncu. İşte Hande Soral başta omak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o oyuncuyla...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın eşi bakın kim çıktı! Meğer o oyuncuyla...

HACI SABANCI VE NİŞANLISI NAZLI KAYI

DİĞER GALERİLER