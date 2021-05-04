RAMAZAN İMSAKİYE
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral evliliğiyle ilgili gerçeği açıkladı 'Üç yıldır evliyiz, iki yıldır ayrıyız'

Bir Zamanlar Çukurova yaşanan ayrılıkların ardından kan değişikliğine gitmiş ve yeni oyuncuları kadrosuna katmıştı. Bunlardan biri de Hande Soral'dı. Bir Zamanlar Çukurova dizisine Ümit karakteriyle pir giren güzel oyuncu Hande Soral, sosyal medyanın da yakından takip ettiği bir isim. Kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci'yle herkesin gıptayla bakığı bir evliliği olan Hande Soral evliliğiyle ilgili oldukça çarpıcı bir açıklamada bulundu. İşte Hande Soral'ın o sözleri...

04.05.2021 12:48 - Son Güncelleme: 04.05.2021 12:48
Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral evliliğiyle ilgili gerçeği açıkladı 'Üç yıldır evliyiz, iki yıldır ayrıyız'

Hande Soral, kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci ile rol aldıkları diziler nedeniyle uzun süredir görüşemediklerini söyledi. Oyuncu, eşiyle bir arada olduklarında nasıl vakit geçirdiklerini anlattı.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral evliliğiyle ilgili gerçeği açıkladı 'Üç yıldır evliyiz, iki yıldır ayrıyız'

Women's Shine dergisine konuşan Soral, "İki yıldır başka şehirlerde yaşıyoruz. Çok zor. İlişkimize etkisi çok özlem. Ama bunun geçici bir süre olduğunu bildiğimiz için sabrediyoruz" dedi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral evliliğiyle ilgili gerçeği açıkladı 'Üç yıldır evliyiz, iki yıldır ayrıyız'

Soral, "Evlilik zaman içinde nasıl bir değişim geçiriyor sence?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Bizde durumlar farklı, üç yıldır evli olup iki yıldır ayrı yaşıyor gibiyiz. Henüz değişmeye, evrilmeye vakit bulamadık. Yeni evli sayılırız hâlâ."

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral evliliğiyle ilgili gerçeği açıkladı 'Üç yıldır evliyiz, iki yıldır ayrıyız'

Oyuncu, eşiyle bir arada olduklarında nasıl vakit geçirdiklerini ise şöyle anlattı: "O kadar uzun zamandır ayrıyız ki, bu aralar birlikte olduğumuz zaman uzun uzun sohbet ediyoruz. Birlikte seyretmek için beklediğimiz filmleri seyrediyoruz. Ama en çok seyahate çıkmayı seviyoruz beraber."

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral evliliğiyle ilgili gerçeği açıkladı 'Üç yıldır evliyiz, iki yıldır ayrıyız'

KIŞ GÜNEŞİNDE BİKİNİLİ POZ

Oyuncu, 20 derecelerde seyreden Adana sıcağında güneşlenirken herkesi de şaşırtan pozuyla sosyal medyada dikkat çekmişti.