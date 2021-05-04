Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral evliliğiyle ilgili gerçeği açıkladı 'Üç yıldır evliyiz, iki yıldır ayrıyız'

Bir Zamanlar Çukurova yaşanan ayrılıkların ardından kan değişikliğine gitmiş ve yeni oyuncuları kadrosuna katmıştı. Bunlardan biri de Hande Soral'dı. Bir Zamanlar Çukurova dizisine Ümit karakteriyle pir giren güzel oyuncu Hande Soral, sosyal medyanın da yakından takip ettiği bir isim. Kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci'yle herkesin gıptayla bakığı bir evliliği olan Hande Soral evliliğiyle ilgili oldukça çarpıcı bir açıklamada bulundu. İşte Hande Soral'ın o sözleri...

04.05.2021 12:48 - Son Güncelleme: 04.05.2021 12:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





