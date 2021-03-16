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Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral bikinisini giydi pozunu verdi! Çukurova'nın yıldızları kar kış dinlemiyor

Bir Zamanlar Çukurova yaşanan ayrılıkların ardından kan değişikliğine gitmiş ve yeni oyuncuları kadrosuna katmıştı. Bunlardan biri de Hande Soral'dı. Bir Zamanlar Çukurova dizisine Ümit karakteriyle pir giren güzel oyuncu Hande Soral, sosyal medyanın da yakından takip ettiği bir isim. Kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci'yle herkesin gıptayla bakığı bir evliliği olan Hande Soral bikinili paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Kar-kışın aksine güneşin tadını çıkaran Hande Soral herkesi kıskandırdı desek yeridir. Daha önce de Çukurova oyuncularından Selin Genç denizi girdiğ videosuyla gündem yaratmıştı.

16.03.2021 12:00 - Son Güncelleme: 16.03.2021 12:35
Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral bikinisini giydi pozunu verdi! Çukurova'nın yıldızları kar kış dinlemiyor

ÇUKUROVA'YA KIŞ GELMİYOR

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'inden aynı dizideki rol arkadaşı Selin Genç'e misilleme niteliğinde paylaşım.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral bikinisini giydi pozunu verdi! Çukurova'nın yıldızları kar kış dinlemiyor

Kısa bir süre önce Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakterini canlandıran başarılı oyuncu Selin Genç, sosyal medya hesabından şubat ayında denize girdiği anların videosunu paylaşmıştı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral bikinisini giydi pozunu verdi! Çukurova'nın yıldızları kar kış dinlemiyor

26 yaşındaki Selin Genç, Instagram hesabından denizde çektirdiği bir videosunu yayınlayarak "No filter yes Mersin güneşi. Kar fotoğrafı atamıyoruz belki ama kışın yüzebiliyoruz" notunu yazmıştı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral bikinisini giydi pozunu verdi! Çukurova'nın yıldızları kar kış dinlemiyor

Pembe renkli bikinisiyle denize giren oyuncu, kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral bikinisini giydi pozunu verdi! Çukurova'nın yıldızları kar kış dinlemiyor

Selin Genç'in ardından rol arkadaşı Hande Soral'dan da erken yaz paylaşımı gecikmedi. Bu kez Hande Soral da Adana'nın sıcak havasında bikinisiyle verdi pozunu.