Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral bikinisini giydi pozunu verdi! Çukurova'nın yıldızları kar kış dinlemiyor

Bir Zamanlar Çukurova yaşanan ayrılıkların ardından kan değişikliğine gitmiş ve yeni oyuncuları kadrosuna katmıştı. Bunlardan biri de Hande Soral'dı. Bir Zamanlar Çukurova dizisine Ümit karakteriyle pir giren güzel oyuncu Hande Soral, sosyal medyanın da yakından takip ettiği bir isim. Kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci'yle herkesin gıptayla bakığı bir evliliği olan Hande Soral bikinili paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Kar-kışın aksine güneşin tadını çıkaran Hande Soral herkesi kıskandırdı desek yeridir. Daha önce de Çukurova oyuncularından Selin Genç denizi girdiğ videosuyla gündem yaratmıştı.

16.03.2021 12:00 - Son Güncelleme: 16.03.2021 12:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





