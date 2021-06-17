Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazal Kesal'ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı olan meğer oyuncu eşi kendisinden de ünlüymüş…

Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazal Kesal'ın eşi bakın kim çıktı! Başrollerini Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık'ın paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Sevda karakterine can veren Nazal Kesal'ın özel hayatı merak konusu oldu. Başarılı oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Kesal'ın özellikler eşi merak edilip araştırılmaya başlandı. Nazal Kesal'ın ünlü oyuncuyla evli olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Nazal Kesal'ın eşi…

17.06.2021 23:18 - Son Güncelleme: 17.06.2021 23:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





