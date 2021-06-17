Vav TV İzle

Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazal Kesal'ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı olan meğer oyuncu eşi kendisinden de ünlüymüş…

Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazal Kesal'ın eşi bakın kim çıktı! Başrollerini Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık'ın paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Sevda karakterine can veren Nazal Kesal'ın özel hayatı merak konusu oldu. Başarılı oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Kesal'ın özellikler eşi merak edilip araştırılmaya başlandı. Nazal Kesal'ın ünlü oyuncuyla evli olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Nazal Kesal'ın eşi…

17.06.2021 23:18 - Son Güncelleme: 17.06.2021 23:18
Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazal Kesal'ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı olan meğer oyuncu eşi kendisinden de ünlüymüş…

Zengin oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle Perşembe akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'da Sevda karakterine can veren Nazal Kesal'ın özel hayatı merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazal Kesal'ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı olan meğer oyuncu eşi kendisinden de ünlüymüş…

Başarılı oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Kesal'ın özellikler eşi merak edilip araştırılmaya başlandı. Nazal Kesal'ın ünlü oyuncuyla evli olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazal Kesal'ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı olan meğer oyuncu eşi kendisinden de ünlüymüş…

İşte başta Nazan Kesal olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri…

Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazal Kesal'ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı olan meğer oyuncu eşi kendisinden de ünlüymüş…

ŞEBNEM BOZOKLU

Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazal Kesal'ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı olan meğer oyuncu eşi kendisinden de ünlüymüş…

ŞEBNEM BOZOKLU VE EŞİ KANAT ATKAYA