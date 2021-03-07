Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazal Kesal'ın Ercan Kesal'la evli olduğunu öğrenenler şoke oldu! Ünlü çiftin oğlu da...
Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın rol aldığı dizi, hem akışı hem de oyuncu kadrosu ile reyting rekorları kırıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın 3. sezonu ile beraber dizide boy göstermeye başlayanlardan biri de usta oyuncu Nazan Kesal. 51 yaşındaki usta oyuncunun bir dönem Çukur dizisinde İdris Baba karakterine hayat veren Ercan Kesal'la evli olduğunu öğrenenler şaşırıyor. 2005 yılında hayatlarını birleştiren ünlü oyuncular Ercan Kesal ve Nazan Kesal'ın Poyraz adında bir de çocukları var. Ünlü çiftin oğulları Poyraz da anne ve babasının izinden gidiyor...
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan usta oyuncular Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın evli olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor. Nazan Kesal son olarak, Hülya Koçyiğit'in sunuculuğunu üstlendiği 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. 14 yaşındaki oğlu Poyraz'ın da oyuncu olmak istediğinden bahseden Nazan Kesal, gerçekte doktor olan oyuncu eşi Ercan Kesal hakkında 'Babası için doktor oldu' dedi. İşte Nazan Kesal'ın dikkat çeken açıklamaları...
Küçüklüğünde opera sanatçısı olan amcaları Mehmet Kırılmış ve Yunus Kırılmış'ın ailelerinden çıkan ilk sanatçılar olması sebebiyle hep onları örnek aldığını belirten Nazan Kesal, "Hep onlar gibi olmak istedim. Aslında şarkıcı olmak isterdim. Opera sınavlarına girdim ama kazanamadım. Rahmetli Sevda Ayhan yapmıştı sınavı. Büyük opera sanatçısıydı. Yeterince çalışmadığım için kazanamadım. Sesimi çok beğenmişti ama 'Kulağın yok kızım senin' demişti. Bir daha korkudan o sınava girmemiştim" şeklinde konuştu.
"BABAMIN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUM"
Babasının hep sanatla uğraşmak istediğini ama babasının izin vermediğini belirten Nazan Kesal, "Belki de onun hayallerini ben gerçekleştiriyorum. Onun ruhu bana geçti muhtemelen. Çünkü birbirimize çok benziyoruz. Belki kimlik olarak sanatçı kimliğini alamadı ama kendi yaşadığı kasabasında çok neşeli, herkesi güldüren, muhabbeti doyumsuz, iyi bir anlatıcı olarak hayatını sürdürüyor şu anda" ifadelerini kullandı.
Eşi Ercan Kesal'ın da benzer durum yaşadığını söyleyen Nazan Kesal, "Ercan Kesal babası için doktor oldu. Önce Siyasal Bilimleri kazanmış, sonra Diş Hekimliğini kazanmış. Çünkü sevmemiş. Babası 'Ben yaşlanınca kim bakacak bana? Doktor ol' demiş. Bir daha girmiş sınava Ege Tıp bölümünü kazanmış. Ama bugün Ercan hepimiz bildiği iyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu oldu bence" dedi.
Konservatuara başladığında okulu bırakmak isteyen Nazan Kesal, sebebini ve nasıl vazgeçtiğini şöyle anlattı:
"Benim bırakmaya karar verme sebebim aslında dar bir çevreden büyük şehire gidip, metropolün içinde hiç tanımadığım dünyaların arasındaki sınıf farkıydı. Bilmediğim bir literatür konuşuluyordu. Asında ben orada bir sosyal sıkıntı yaşadım. Oyunculuk mesleğini yapmak istiyorum ama bir türlü o sosyal hayatın içinde kendimi var edememiştim."