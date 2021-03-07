Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazal Kesal'ın Ercan Kesal'la evli olduğunu öğrenenler şoke oldu! Ünlü çiftin oğlu da...

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın rol aldığı dizi, hem akışı hem de oyuncu kadrosu ile reyting rekorları kırıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın 3. sezonu ile beraber dizide boy göstermeye başlayanlardan biri de usta oyuncu Nazan Kesal. 51 yaşındaki usta oyuncunun bir dönem Çukur dizisinde İdris Baba karakterine hayat veren Ercan Kesal'la evli olduğunu öğrenenler şaşırıyor. 2005 yılında hayatlarını birleştiren ünlü oyuncular Ercan Kesal ve Nazan Kesal'ın Poyraz adında bir de çocukları var. Ünlü çiftin oğulları Poyraz da anne ve babasının izinden gidiyor...

07.03.2021 12:56 - Son Güncelleme: 07.03.2021 13:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





