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Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazal Kesal'ın Ercan Kesal'la evli olduğunu görenler şoke oldu! Ünlü çiftin oğlu...

Atv ekranlarında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Vahide Perçin'in rol aldığı dizi hem akışı hem de oyunculuğu ile en çok izlenenler arasında. Bir Zamanlar Çukurova'nın 3.sezonu ile beraber dizide boy göstermeye başlayanlardan biri de usta oyuncu Nazan Kesal. 51 yaşındaki usta oyuncunun bir dönem Çukur dizisinde İdris Baba karakterine hayat veren Ercan Kesal'la evli olduğunu öğrenenler şaştı kaldı. 2005 yılında hayatlarını birleştiren ünlü oyuncular Ercan Kesal ve Nazan Kesal'ın Poyraz adında bir de çocukları var. 30'lu yaşlarından anne olan Nazan Kesal şimdilerde 50 yaşında. İşte Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın oğlu Poyraz Kesal ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

24.09.2020 14:53 - Son Güncelleme: 24.09.2020 14:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





