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Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazal Kesal'ın Ercan Kesal'la evli olduğunu görenler şoke oldu! Ünlü çiftin oğlu...

Atv ekranlarında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Vahide Perçin'in rol aldığı dizi hem akışı hem de oyunculuğu ile en çok izlenenler arasında. Bir Zamanlar Çukurova'nın 3.sezonu ile beraber dizide boy göstermeye başlayanlardan biri de usta oyuncu Nazan Kesal. 51 yaşındaki usta oyuncunun bir dönem Çukur dizisinde İdris Baba karakterine hayat veren Ercan Kesal'la evli olduğunu öğrenenler şaştı kaldı. 2005 yılında hayatlarını birleştiren ünlü oyuncular Ercan Kesal ve Nazan Kesal'ın Poyraz adında bir de çocukları var. 30'lu yaşlarından anne olan Nazan Kesal şimdilerde 50 yaşında. İşte Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın oğlu Poyraz Kesal ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

24.09.2020 14:53 - Son Güncelleme: 24.09.2020 14:53
Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazal Kesal'ın Ercan Kesal'la evli olduğunu görenler şoke oldu! Ünlü çiftin oğlu...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan usta oyuncular Fazilet Hanım karakterine hayat veren Nazan Kesal İle Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın evli olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor. Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal büyük bir hayran kitlesi ile adından sıkça söz ettiriyor.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazal Kesal'ın Ercan Kesal'la evli olduğunu görenler şoke oldu! Ünlü çiftin oğlu...

2005 yılında hayatlarını birleştiren ünlü oyuncular Ercan Kesal ve Nazan Kesal'ın Poyraz adında bir de çocukları var. 30'lu yaşlarından anne olan Nazan Kesal şimdilerde 50 yaşında. Nazan Kesal oğlu Poyraz Kesal ile sık sık paylaşımlarda bulunduğu sosyal medya hesabından güzel yorumlar alıyor. İşte Nazan Kesal ile Çukur'un İdris Baba'sı Ercan Kesal'ın oğlu Poyraz Kesal ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazal Kesal'ın Ercan Kesal'la evli olduğunu görenler şoke oldu! Ünlü çiftin oğlu...

MERYEM UZERLİ'NİN KIZI

Lara Jemine Uzerli

Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazal Kesal'ın Ercan Kesal'la evli olduğunu görenler şoke oldu! Ünlü çiftin oğlu...

ESRA EROL'UN OĞULLARI

Ömer Erol ve İdris Ali

Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazal Kesal'ın Ercan Kesal'la evli olduğunu görenler şoke oldu! Ünlü çiftin oğlu...

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