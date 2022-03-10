Bir Zamanlar Çukurova'nın Şermin’i Sibel Taşçıoğlu’nun eşi bakın kim çıktı! Meğer 20 yıl sonra yolunun kesiştiği lise aşkıyla...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Şermin'i Sibel Taşçıoğlu'nun eşi bakın kim çıktı! Başrollerinde Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Şermin karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. 20 yıl sonra yolunun kesiştiği lise aşkıyla evlenen ünlü oyuncunun özellikle eşi merak edildi. Sibel Taşçıoğlu'nun eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Sibel Taşçıoğlu'nun biricik eşi...
10.03.2022 22:25 - Son Güncelleme: 10.03.2022 22:25
Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Şermin karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, sergilediği oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.