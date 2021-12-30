Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’sinin ev haline bakın! İbrahim Tatlıses’in hayran kaldığı Selin Yeninci süper minisiyle yıktı geçti
Başrollerinde Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un başrolünü paylaştığı, atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci, oyunculuğuyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de Yeninci'nin oyunculuğuna kayıtsız kalamayarak "Sen ne beter oyuncuymuşsun be kardeşim! Maşallah. Yeminle alkışlıyorum" demişti. Son günlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Yeninci, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Ev halini yayınlayan Yeninci, sosyal medyayı salladı. İşte Selin Yeninci'nin o paylaşımı...
30.12.2021 20:40
- Son Güncelleme: 30.12.2021 20:40
Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci, oyunculuğuyla sık sık adından söz ettirmişti.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de Selin Yeninci'nin oyunculuğuna hayran kalıp, sosyal medya hesabından övgüler yağdırmıştı.
Tatlıses, Yeninci hakkında Twitter'da şunları yazmıştı: "Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Saniye'si, sen ne beter oyuncuymuşsun be kardeşim! Maşallah. Yeminle alkışlıyorum"